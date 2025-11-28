الصين: ليس لدينا هواجس الدخول في سباق تسلّح نووي مع أميركا

- تؤكد الصين في كتابها الأبيض الجديد التزامها بعدم السعي لسباق تسلح نووي، معارضة نشر الصواريخ الهجومية الأمريكية في آسيا، وتلتزم بسياسة "عدم الاستخدام الأول" للأسلحة النووية. - ينتقد الكتاب تعزيز الردع في آسيا والمحيط الهادئ، خاصة نظام "القبة الذهبية" الأمريكي، ويشير إلى ضبط النفس الصيني في تطوير الترسانة النووية مع تعزيز قدرات الردع الاستراتيجية. - ترفض الصين الانضمام لمحادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة وروسيا بسبب التفاوت في القوات النووية، مؤكدة اتخاذ تدابير مضادة لحماية مصالحها الأساسية.

أكّدت الصين أنها لن تسعى إلى سباق تسلّح نووي، وتعارض نشر الولايات المتحدة صواريخ هجومية في آسيا، وذلك وفقاً لأحدث كتاب أبيض أصدرته بكين بشأن السياسة النووية. وتتضمن الوثيقة التي تحمل عنوان "ضبط الأسلحة ونزع السلاح ومنع الانتشار في الصين في العصر الجديد"، تحديثاً للنسخة السابقة من الوثيقة الصادرة عام 2005.

وفي الكتاب الأبيض الذي صدر أمس الخميس، قالت بكين إنّها حافظت باستمرار على قواتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب للأمن الوطني، وأشارت إلى تأكيدها منذ فترة طويلة سياستها النووية القائمة على "عدم الاستخدام الأول"، وتعهدها بالامتناع دون قيد أو شرط عن استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية أو في المناطق الخالية من الأسلحة النووية. وأضافت بأن الصين طورت الصواريخ وأنظمة الدفاع الصاروخي لحماية نفسها، لافتة إلى أنه نظراً لمساحتها الشاسعة وبيئتها الأمنية المعقدة، فإن هذه القدرات تهدف إلى حماية السيادة والحفاظ على الأمن وردع الحرب، وليست موجهة إلى أي دولة أو منطقة أخرى.

وفي تعليقه على هذا الإصدار، قال مكتب الإعلام التابع لمجلس الوزراء الصيني، أمس الخميس، إنّ الكتاب الأبيض يهدف إلى إظهار "تصميم الصين الراسخ وإحساسها بالمسؤولية للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتقليل أضرار الحرب"، ورغم أنّ الكتاب الأبيض لم يذكر الولايات المتحدة بالاسم، فإنه قال إنّ بعض الدول كانت تعمل على تعزيز الردع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وكانت تعمل على تعديل سياستها النووية، وهو ما يهدّد الأمن العالمي، كما انتقد الكتاب أيضاً نظام "القبة الذهبية" الأميركي باعتباره خطوة لتحقيق "الأمن المطلق"، وأشار إلى أنه "سيشكل تهديداً خطيراً لأمن الفضاء الخارجي".

وورد في الكتاب أيضاً أن الصين مارست على مدار العقود الماضية ضبط النفس الشديد في ما يتعلق بحجم وتطوير ترسانتها النووية، ولم تتنافس قط مع الدول الأخرى من حيث الاستثمار أو الأعداد أو الحجم. ومع ذلك، تعهدت الصين في المقترحات الخاصة بالخطة الخمسية الخامسة عشرة التي كُشف عنها الشهر الماضي، بـ"تعزيز قدرات الردع الاستراتيجية وحماية التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي"، واعتبر الردع الاستراتيجي بمثابة إشارة إلى القوات النووية، وفُسرت هذه الخطوة على أنها إشارة إلى أن الصين تتوقع تضييق الفجوة في الترسانة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا.

كما أشار إلى ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تقريره لمؤتمر الحزب الشيوعي في عام 2022، عندما قال إنّ الصين سوف "تبني نظام ردع استراتيجي قوي". وبحسب تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في يونيو/حزيران الماضي، تمتلك الصين نحو 600 رأس نووي، وهو ما يضيف نحو 100 رأس نووي جديد سنوياً منذ عام 2023. وتشير تقديرات المعهد إلى أنّ الولايات المتحدة تمتلك مخزوناً إجمالياً يبلغ 5177 رأساً حربياً، منها 3700 في المخزونات العسكرية، في حين تمتلك روسيا 5459 رأساً حربياً، منها 4309 في المخزونات العسكرية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا الصين مراراً للانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في محادثات نزع السلاح النووي، وهي الفكرة التي رفضتها بكين، مشيرة إلى التفاوت في القوات النووية مع الولايات المتحدة، وجاء في الكتاب الأبيض أن "أيّ إجراءات تهدّد أو تضرّ بالمصالح الأساسية للصين سوف تقابل بتدابير مضادة حازمة".