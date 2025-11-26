الصين تهدد بـ"سحق" أي محاولات أجنبية للتدخل في شؤون تايوان

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إنها "ستسحق" أي محاولات أجنبية للتدخل في شؤون تايوان، وذلك بعدما أعلنت اليابان عن خطط لنشر صواريخ على جزيرة قريبة من تايوان التي تطبق حكماً ديمقراطياً. وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين بينغ تشينجن، في مؤتمر صحافي دوري، في رده على سؤال حول النشر المزمع: "لدينا إرادة راسخة وعزيمة قوية وقدرة قوية على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة أراضينا... سوف نسحق كل التدخلات الأجنبية".

وتنظر بكين إلى تايوان باعتبارها منطقة تابعة لها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. وترفض حكومة الجزيرة ادعاء بكين بالسيادة وتقول إن شعب تايوان هو الوحيد الذي يمكنه تقرير مستقبله. وقال بينغ "إن نشر اليابان أسلحة هجومية في المناطق المتاخمة لمنطقة تايوان الصينية أمر خطير للغاية، حيث يخلق عمدا توترات إقليمية ويثير مواجهة عسكرية".

من جهة أخرى، قال الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته إن بلاده ستقدم ميزانية دفاعية تكميلية بقيمة 40 مليار دولار لتأكيد تصميمها على الدفاع عن نفسها، مع التخطيط لمشتريات أسلحة أميركية جديدة "كبيرة". وتأتي الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه الصين الضغوط العسكرية والسياسية منذ خمس سنوات لتأكيد مطالبها، وهو ما ترفضه تايبه بشدة.

وتواجه تايوان دعوات من واشنطن أيضا لإنفاق المزيد على دفاعها الخاص، وهو ما يشبه ضغوط الولايات المتحدة على أوروبا. وقال لاي في أغسطس/آب إنه يأمل في أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وكتب لاي في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست": "هذه الحزمة التاريخية لن تمول فقط عمليات الاستحواذ على أسلحة جديدة كبيرة من الولايات المتحدة، بل ستعزز أيضا قدرات تايوان غير المتكافئة إلى حد كبير".

وتقترح الحكومة التايوانية أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى 949.5 مليار دولار تايواني (30.25 مليار دولار) خلال 2026. وتظهر الأرقام الحكومية أن هذا الرقم الذي يبلغ 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي، يتخطى عتبة ثلاثة بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2009.

(رويترز، العربي الجديد)