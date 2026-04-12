الصين تقدم حوافز لتايوان عقب زيارة زعيمة المعارضة

كشفت الصين اليوم الأحد، عن عشرة إجراءات تحفيزية جديدة لتايوان تشمل تخفيف القيود المفروضة على السياحة، والسماح بعرض المسلسلات التلفزيونية "الصحية"، وتسهيل مبيعات المواد الغذائية، وذلك عقب زيارة قامت بها زعيمة المعارضة. وتأتي هذه الخطوة في ختام زيارة للصين قامت بها تشنغ لي وون، رئيسة حزب كومينتانغ، أكبر أحزاب المعارضة في تايوان، والتي التقت الرئيس الصيني شي جين بينغ وتحدثت عن الحاجة إلى "السلام والمصالحة".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الإجراءات العشرة، وقالت إن منها "استكشاف" إمكانية إنشاء آلية اتصال منتظمة بين حزب كومينتانغ والحزب الشيوعي الصيني، والاستئناف الكامل للرحلات الجوية بين الجانبين، والسماح للأفراد من شنغهاي ومقاطعة فوجيان بزيارة تايوان. وأضافت "شينخوا" أن آلية ستتأسس لتخفيف معايير التفتيش على المنتجات الغذائية ومنتجات مصايد الأسماك، لكن ذلك يجب أن يكون على أساس سياسي يتمثل بـ"معارضة استقلال تايوان".

وأشارت الوكالة إلى أن الإجراءات تشمل السماح بعرض المسلسلات التلفزيونية والوثائقية والرسوم المتحركة التايوانية، شرط أن تكون "ذات توجه صحيح ومحتوى صحي وجودة إنتاج عالية". وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، المعني بسياسة الجزيرة حيال الصين، في بيان، إن ما تصفه الصين بأنه "تنازلات من جانب واحد" ما هو إلا "حبوب مسمومة مغلفة على شكل هدايا كريمة".

وأضاف البيان أن الحكومة التايوانية تساند التبادل الصحي والمنظم عبر المضيق، لكن يجب ألا يخضع ذلك لشروط وأهداف سياسية مسبقة. وفي بيان أيضاً، رحب حزب كومينتانغ بإعلان الصين، ووصفه بأنه "هدية" لشعب تايوان. وترفض الصين التحدث مع الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته، وتصفه بأنه "انفصالي" التوجه.

ويرفض لاي مطالبات بكين بالسيادة على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وتتبادل الصين وتايوان الاتهامات بشأن عدم استئناف السياحة الصينية على نطاق واسع في الجزيرة منذ انتهاء جائحة كوفيد-19. واشتكت تايوان من قبل أيضاً من القيود الصينية على استيراد بعض المنتجات الزراعية والسمكية، قائلة إن الصين استخدمت في بعض الحالات حججاً غير مبررة تتعلق بمنع انتشار الآفات والأمراض.

(رويترز)