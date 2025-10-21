الصين تعلن اعتراض طائرة عسكرية أسترالية دخلت مجالها الجوي

أعلنت الصين اعتراض طائرة عسكرية أسترالية بعد دخولها بشكل غير قانوني إلى مجالها الجوي. وأكد المتحدث باسم القوة الجوية التابعة لقيادة المسرح العملياتي الجنوبي للجيش الصيني جيان جيان، الثلاثاء، أنه تم اعتراض طائرة عسكرية أسترالية من طراز "بي-8 أيه" بعد دخولها بشكل غير قانوني إلى المجال الجوي الصيني فوق جزر شيشا تشوينداو.

وأضاف "قيادة المسرح العملياتي الجنوبي نظمت قوات بحرية وجوية لإجراء عمليات تتبع ومراقبة، واتخاذ تدابير مضادة صارمة، وإصدار تحذيرات لإبعاد الطائرة الأسترالية، وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة".

وأكد المتحدث العسكري الصيني أن دخول طائرة عسكرية أسترالية للمجال الجوي لبلاده "يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة الصين"، ويمثل خطرا كبيرا كان من المحتمل أن يؤدي إلى حوادث بحرية وجوية، مطالبا في الوقت نفسه أستراليا بضرورة التوقف فورا عن ما وصفه بـ"الأعمال الاستفزازية". وتابع "ستبقى قوات قيادة المسرح العملياتي الجنوبي في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات، وستصون بحزم السيادة والأمن الوطنيين، والسلام والاستقرار على المستوى الإقليمي".

وبدأت العلاقة بين أستراليا والصين بالتدهور في 2018 عندما استبعدت كانبيرا مجموعة هواوي العملاقة من شبكة الجيل الخامس لخدمة الإنترنت فائقة السرعة لمبررات أمنية. وبعد ذلك في 2020، عت أستراليا إلى تحقيق دولي في منشأ كوفيد-19 في خطوة اعتبرتها الصين مدفوعة سياسياً. وفرضت بكين رداً على ذلك قيوداً تجارية على مجموعة من الصادرات الأسترالية تشمل الشعير ولحم البقر والنبيذ بينما أوقفت وارداتها من الفحم. ورغم ذلك، بدأ الوضع يشهد تحسنًا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعدما رفعت الصين الحظر المفروض على استيراد الكركند الأسترالي.

