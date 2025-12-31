الصين تعلن إنهاء مناورات عسكرية حول تايوان بنجاح

- أكدت الصين نجاح مناوراتها العسكرية حول تايوان، التي شملت تدريبات بالذخيرة الحية لمحاكاة حصار موانئ وهجمات بحرية، بهدف إحباط محاولات الانفصال والتدخلات الخارجية، مع استمرار التدريب لتعزيز القدرات الدفاعية. - نددت الصين بالدول المنتقدة لمناوراتها، ووصفت مواقفها بغير المسؤولة، مشيرة إلى دعم دول مثل روسيا وباكستان وفنزويلا، ومؤكدة عزمها على حماية سيادتها الوطنية. - أثارت المناورات قلقًا دوليًا، حيث حذرت اليابان وأستراليا والفلبين من تصاعد التوتر، داعية إلى حل الخلافات عبر الحوار للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي.

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أنها "أنهت بنجاح" مناوراتها العسكرية حول تايوان، التي تضمّنت تدريبات بالذخيرة الحية لمحاكاة حصار موانئ رئيسية وهجمات على أهداف بحرية. وقال الناطق باسم قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي، النقيب لي شي، في بيان، إن "قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي أنجزت بنجاح التدريبات التي أُطلق عليها اسم مهمة العدالة 2025". وأضاف أن القوات ستواصل التدريب "من أجل إحباط محاولات الانفصاليين المطالبين باستقلال تايوان والتدخلات الخارجية بشكل حازم".

كذلك، نددت بكين بالدول التي انتقدت مناوراتها العسكرية في المياه المحيطة بتايوان، ووصفت مواقفها بأنها "غير مسؤولة". وانتقدت دول عدة، بينها اليابان وأستراليا والفيليبين ودول أوروبية، المناورات الصينية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن "هذه الدول والمؤسسات تغضّ الطرف عن القوى الانفصالية في تايوان التي تسعى لتحقيق الاستقلال بوسائل عسكرية". وأضاف: "رغم ذلك، يصدرون انتقادات غير مسؤولة لأعمال الصين الضرورية والعادلة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، فيشوّهون الوقائع ويخلطون بين الحق والباطل، وهو ما ينطوي على نفاق تام". وأشار إلى أن بكين تقدّر الدول التي عبّرت عن دعمها لها، مثل روسيا وباكستان وفنزويلا. وتابع: "نؤكد مجددًا عزم الصين الراسخ على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ووحدة أراضيها". وختم بالقول إن "أي عمل استفزازي صارخ يتجاوز الخطوط الحمراء في قضية تايوان سيُقابل بردّ حازم من الصين".

وكان خفر السواحل التايوانيون قد أعلن أن السفن الحربية الصينية وسفن خفر السواحل الصينيين بدأت بالانسحاب من المياه المحيطة بالجزيرة، مع ورود مؤشرات تشير إلى انتهاء المناورات العسكرية التي تجريها بكين. وقال مساعد المدير العام لخفر السواحل في تايوان هسي شينغ شين، لوكالة فرانس برس إنّ "السفن الحربية وسفن خفر السواحل بصدد الانسحاب، لكن بعضها لا يزال خارج خط الـ24 ميلاً بحرياً"، مضيفاً: "من المفترض أن تكون المناورات انتهت".

وأطلقت الصين، الاثنين والثلاثاء، صواريخ ونشرت عشرات الطائرات المقاتلة والسفن حول تايوان، في إطار مناورات عسكرية تحاكي حصاراً لموانئ الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، وتتوعد بضمّها ولو بالقوة. وقال هسي إنّ خفر السواحل التايوانيين أبقوا على انتشار 11 سفينة في البحر، إذ إنّ سفن خفر السواحل الصينيين "لم تغادر المنطقة بصورة كاملة إلى الآن". وأضاف: "لا يمكننا خفض تأهبنا".

من جهته، حذّر رئيس تايوان، لاي تشينغ-ته، اليوم الأربعاء، من أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان تشكّل جزءًا من نمط أوسع وتمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي. وقال لاي، خلال مراسم ترقية أحد الضباط ومنحه الرتبة: "أخيرًا، من المناطق المحيطة باليابان إلى بحر الصين الجنوبي، والآن عبر التوغلات التي تستهدف تايوان، أسفر التوسع الاستبدادي الصيني والإكراه المتصاعد عن غموض هائل ومخاطر على الاستقرار الإقليمي، فيما يؤثر أيضًا في الملاحة والتجارة والسلام العالمي".

اليابان تحذّر: مناورات الصين حول تايوان "تصعّد التوتر"

وحذرت طوكيو، اليوم الأربعاء، من أنّ المناورات العسكرية بالذخيرة الحية التي أجرتها الصين مطلع الأسبوع لمحاكاة حصار بحري لتايوان "تصعّد التوتر" في المنطقة، مؤكدة أنها أعربت عن "مخاوفها" لبكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، توشيهيرو كيتامورا، إنّ "التدريبات العسكرية التي قام بها الجيش الصيني أخيراً حول تايوان تصعّد التوتر في مضيق تايوان".

وأضاف، في تصريح لوسائل الإعلام: "لطالما أكدت الحكومة اليابانية أنها تود أن تجري تسوية مسألة تايوان سلمياً من خلال الحوار"، مؤكداً أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهمان للمجتمع الدولي بأسره". وختم بالقول: "سنواصل متابعة تطورات الوضع بأكبر قدر من الانتباه".

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية المحافظة، ساناي تاكايشي، قد ألمحت في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى احتمال تدخل طوكيو عسكرياً، في حال تعرّض تايوان لهجوم، ما أثار غضب بكين، وتسبب بأزمة دبلوماسية كبرى بين القوتين الآسيويتين.

أستراليا تندد بالمناورات الصينية "المزعزعة للاستقرار" حول تايوان

بدورها، ندّدت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، بالتدريبات العسكرية الصينية "المزعزعة للاستقرار" حول تايوان، مؤكدة أنها أبلغت بكين مخاوفها بهذا الصدد. وأعلنت الوزارة أن "أستراليا تعارض بشدة أي أعمال تزيد من مخاطر وقوع حادث أو حسابات خاطئة أو تصعيد"، مؤكدة أن "الخلافات يجب التعامل معها من خلال الحوار، وليس باستخدام القوة أو الإكراه"، ومحذّرة من أن التدريبات "تهدد بتأجيج التوتر الإقليمي".

الفيليبين تعرب عن "قلقها الكبير"

أعربت وزارة الدفاع الفيليبينية، الأربعاء، عن "قلقها الكبير" بشأن المناورات العسكرية التي أجرتها الصين، معتبرة أنها تهدد بـ"تقويض السلام والاستقرار في المنطقة". وأعلن الوزير غيلبرتو تيودورو، في بيان، أن "وزارة الدفاع الوطني تبدي قلقًا كبيرًا حيال تحركات الجيش الصيني وخفر السواحل حول تايوان، التي تقوّض السلام والاستقرار في المنطقة، كذلك فإنها تُحدث مزيدًا من الشروخ في بيئة جيوسياسية هشة بالأساس". وأضاف أن "تزايد مستوى الإكراه تترتب عنه تداعيات تتجاوز العلاقات عبر مضيق تايوان، لتطاول بشكل أوسع حوض المحيطين، الهندي والهادئ".

