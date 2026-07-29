الصين تشدد الرقابة على مبيعات المعدات العسكرية الخارجة عن الخدمة

- شددت الصين قواعد بيع المعدات العسكرية الخارجة عن الخدمة لتعزيز الرقابة على تداول المعدات والمواد العسكرية الحساسة، وذلك لمنع المخاطر الأمنية المرتبطة ببيع المعدات المفككة علناً. - الإشعار الجديد يحظر إنتاج أو تعديل المعدات باستخدام أجزاء مفككة، ويشدد على ضرورة الحصول على موافقة رسمية لبيع المعدات العسكرية الفائضة، في سياق حملة مكافحة الفساد داخل الجيش. - يهدف الإشعار إلى منع تسريبات المعلومات التقنية العسكرية وصيانة السلامة العامة، مع الحفاظ على صورة إيجابية للجيش، ويحدد أمثلة واضحة لما يحظر تداوله.

شددت الصين قواعدها المتعلقة ببيع المعدات العسكرية الخارجة عن الخدمة، في خطوة تعكس تشديد بكين الرقابة على تداول المعدات والمواد العسكرية الحساسة داخل البلاد، وسط تركيز متزايد على قضايا الأمن العسكري وحماية التقنيات الدفاعية.

وجاء في إشعار إداري صادر عن عدة هيئات حكومية صينية: "في السنوات الأخيرة، قام بعض أصحاب الأعمال ببيع سلع علناً، عبر الإنترنت وخارجه، مثل المعدات العسكرية الخارجة عن الخدمة والمفككة، مما تسبب في تأثير سلبي وخلق مخاطر أمنية". ويشمل الإشعار جميع المعدات، من الزي الرسمي إلى الآلات والمكونات والذخيرة التي تم سحبها رسمياً من الخدمة وتحديدها للتخلص منها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجهات الحكومية الصينية التي شاركت في إصدار الإشعار الإداري الجديد؟ ما هي الأهداف الأساسية التي يسعى الإشعار الجديد لتحقيقها وفقاً للباحث وانغ يوان؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وصدر الإشعار عن الهيئة الحكومية لتنظيم السوق، وشارك في التوقيع عليه كل من إدارة الدعم اللوجستي التابعة للجنة العسكرية المركزية، وإدارة تطوير المعدات العسكرية، ولجنة الشؤون السياسية والقانونية، ووزارة الأمن العام. وبموجب البيان: "يحظر على أي منظمة أو فرد إنتاج أو تعديل أو تجميع المعدات باستخدام أجزاء مفككة من معدات أخرجت من الخدمة أو تم التخلص منها، أو بيع منتجات مقلدة قد يخطئ الجمهور في اعتبارها معدات عسكرية".

الإشعار الجديد يوسع تعريف ما يُحظر تداوله من المعدات العسكرية

وجاء في الإشعار أن الأفراد والمنظمات يحتاجون إلى موافقة رسمية لبيع المعدات العسكرية الفائضة، كما أصدرت الإدارات المعنية تعليمات إلى السلطات بإجراء عمليات تفتيش روتينية لأنشطة المبيعات والتسويق ذات الصلة. وتأتي هذه القيود في الوقت الذي تكثف فيه بكين حملة مكافحة الفساد التي تستهدف الجيش، والتي أسفرت عن تغييرات متكررة في القيادة داخل جيش التحرير الشعبي وشركات الدفاع. ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وليو تشن لي، رئيس قسم هيئة الأركان المشتركة باللجنة، يخضعان للتحقيق للاشتباه في ارتكابهما انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون، وهو تعبير ملطف شائع للفساد.

ويقوم جيش التحرير الشعبي بمراجعة نظام المشتريات الخاص به منذ سقوط وزير الدفاع السابق لي شانغ فو، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد في مايو/ أيار الماضي. وقد وصف لي، الذي عمل في تطوير المعدات العسكرية لعقود، بأنه "يلوث بشكل خطير البيئة السياسية والممارسات الصناعية لقطاع المعدات العسكرية". وفي عام 2023، دعت إدارة تطوير المعدات التابعة لجيش التحرير الشعبي الجمهور إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يعود تاريخها إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أي بعد شهر واحد من تولي لي رئاسة الإدارة. كما يحتفظ جيش التحرير الشعبي بقائمة سوداء للأفراد والشركات الممنوعة من المشاركة في عملية تقديم العطاءات.

ويشار إلى أنه توجد بالفعل قوانين تتعلق ببيع أو نقل المعدات والأسلحة، ويواجه المخالفون عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن، لكن هذه القوانين مصوغة بصورة غامضة. غير أن الإشعار الجديد يحدد أمثلة عينية لما يحظر، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن والسرية العسكرية وصورة جيش التحرير الشعبي الصيني. كما تفاعلت وسائل إعلام صينية مع القرار، ونشرت تحليلاً لثلاث قضايا قد يشملها الإشعار، تضمنت أفراداً عسكريين متهمين بسرقة زي عسكري لبيعه عبر الإنترنت، وهو ما قالت إنه قد يخلق خطراً لوقوع جرائم تتعلق بانتحال صفة أفراد عسكريين.

الموافقة الرسمية من السلطات الصينية أصبحت بموجب الإعلان الجديد شرطاً لبيع المعدات العسكرية الفائضة

وفي تعليقه على ما ورد في الإشعار، وحول دوافعه، قال الباحث في معهد لياونينغ للدراسات السياسية وانغ يوان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن هناك ثلاثة أهداف أساسية. أولاً، منع التسريبات وتعريض الأمن القومي للخطر، إذ قد تحتوي المعدات الخردة أو المستغنى عنها ومكوناتها على معلومات تقنية عسكرية حساسة أو رموز إلكترونية، وقد يؤدي تسريبها إلى جهات مدنية أو أجنبية إلى كشف أسرار عسكرية بسهولة. ثانياً، صيانة السلامة العامة، وقطع الطريق أمام بعض المجرمين الذين قد يعمدون إلى تعديل المعدات والمواد التالفة بصورة غير قانونية لتجميع مركبات عسكرية مزيفة أو منتجات عسكرية دون المستوى المطلوب، مما يخلق مخاطر أمنية تهدد السلامة العامة. وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى الغاية الأسمى، وهي الحفاظ على صورة إيجابية للجيش، إذ يعد تسويق هذه العناصر أو استخدامها كوسائل ترويجية تضليلاً للجمهور وتشويهاً لصورة الجيش ومعداته العسكرية في الداخل والخارج.