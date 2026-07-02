الصين تحث واشنطن على التعامل "بحذر" مع قضية تايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي حث الجانب الأميركي على التعامل مع قضية تايوان "بأقصى درجات الحذر" خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وجاء الاتصال، الذي جرى الثلاثاء، في وقت تراجع فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحاً لبيع أسلحة إلى تايوان بقيمة 14 مليار دولار، وذلك بموجب قانون أميركي يلزم واشنطن بتزويد الجزيرة، التي تتمتع بحكم ذاتي، بما يكفي من المعدات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وتعارض بكين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، هذه الصفقة، مشيرة إلى أنها قد تؤثر سلباً في خطط الرئيس شي جين بينغ لزيارة الولايات المتحدة خلال الخريف المقبل. ونقل البيان الصيني عن وانغ قوله: "إن قضية تايوان تمس مجمل العلاقات الصينية الأميركية، ونأمل أن يتعامل الجانب الأميركي مع المسائل المتعلقة بتايوان بأقصى درجات الحذر". ولم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن إجراء هذا الاتصال الهاتفي.

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وتعد تايوان إحدى أبرز نقاط الخلاف بين بكين وواشنطن، إذ تعتبرها الصين إقليماً تابعاً لها وتتعهد بإعادة "توحيده" مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر. في المقابل، تلتزم الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة"، لكنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع تايوان، وتعد أكبر مورّد للأسلحة إليها بموجب "قانون العلاقات مع تايوان" الصادر عام 1979.

وتشهد العلاقات الصينية الأميركية توترات متكررة بسبب ملفات عدة، من بينها تايوان، والتنافس التكنولوجي، والقيود التجارية، وقضايا بحر الصين الجنوبي. ويُنظر إلى أي صفقات تسليح أميركية لتايوان أو اتصالات رسمية رفيعة المستوى مع مسؤوليها على أنها تمثل تجاوزاً للخطوط الحمراء التي تضعها بكين، التي ترد عادة باحتجاجات دبلوماسية أو إجراءات عسكرية وسياسية.

(أسوشييتد برس)