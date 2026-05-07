الصين تثير مسألة تايوان قبيل قمة ترامب وشي

- أكدت الصين على أهمية تايوان كأولوية قبل القمة بين الرئيسين ترامب وشي، مشددة على ضرورة التزام الولايات المتحدة بمبدأ "صين واحدة" لضمان علاقة مستقرة مع بكين. - تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتؤكد أن الالتزام بمبدأ "صين واحدة" هو أساس العلاقات الأميركية الصينية، وهو التزام دولي يجب على الولايات المتحدة الوفاء به. - أشار ماركو روبيو إلى أن الاستقرار في مضيق تايوان هو مصلحة مشتركة للولايات المتحدة والصين، مؤكداً أن تايوان ستكون موضوع نقاش خلال زيارة ترامب إلى بكين.

أشارت الصين مجدداً إلى أن تايوان ستكون موضوعاً ذا أولوية قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل، قائلة إن الولايات المتحدة يجب أن تتمسك بـ"مبدأ صين واحدة" من أجل علاقة مستقرة مع بكين. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأسبوع الماضي، إنه يأمل أن تتخذ الولايات المتحدة "الخيارات الصحيحة" في ما يتعلق بالجزيرة ذات الحكم الذاتي عندما تحدث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان اليوم الخميس: "مسألة تايوان في صميم المصالح الأساسية الصينية وهي ركيزة الأساس السياسي للعلاقات الأميركية الصينية". وأضاف: "إن الالتزام بمبدأ صين واحدة وبالبيانات الأميركية الصينية المشتركة الثلاثة والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الإدارات الأميركية تجاه مسألة تايوان، هو التزام دولي واجب على الولايات المتحدة وشرط لعلاقة مستقرة وسليمة ومستدامة بين الولايات المتحدة والصين".

في الأثناء، ذكر روبيو أن الولايات المتحدة والصين تنظران إلى الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان على أنه من مصلحتهما، موضحاً في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، عندما تم سؤاله عما إذا كان ترامب يعتزم الضغط على بكين بشأن سياستها حول تايوان خلال زيارته إلى الصين، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.أن.إيه" اليوم الأربعاء.

وقال روبيو: "أنا متأكد من أن تايوان ستكون موضوع نقاش، فهي كذلك دائما"، مضيفا أن واشنطن وبكين تتفهم كل منهما موقف الأخرى حول قضية تايوان. وتابع روبيو: "أعتقد أن كلتا الدولتين تتفهمان أنه ليس من مصلحة أي منهما رؤية أي شيء يزعزع الاستقرار في هذا الجزء من العالم".

وأضاف: "لا نحتاج لأي أحداث تزعزع استقرار المنطقة في ما يتعلق بتايوان أو أي مكان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأعتقد أنه من المصلحة المشتركة للولايات المتحدة والصين". ومن المقرر أن يزور ترامب بكين يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، لعقد قمة مع شي. وكان الاجتماع قد تأجل من مارس/آذار بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وستكون هذه أول زيارة لترامب إلى الصين في ولايته الثانية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)