الصين تتابع بقلق التقارب العسكري بين الفيليبين واليابان

- تدرس اليابان تصدير نظام صاروخي من طراز 03 إلى الفلبين، كجزء من جهودها لتخفيف قيود تصدير الأسلحة، مما قد يثير انتقادات من الصين التي تعتبر هذه الخطوة تهديدًا للاستقرار الإقليمي. - أجرت اليابان محادثات غير رسمية مع الفلبين حول تصدير النظام الصاروخي، الذي يمتلك مدى يصل إلى 50 كم، وقد أبدت الفلبين اهتمامها به نظرًا للتوترات مع الصين في بحر الصين الجنوبي. - تأتي هذه التحركات في سياق توترات دبلوماسية بين اليابان والصين، حيث تسعى اليابان لتعزيز التحالفات الأمنية في المنطقة لمواجهة التهديدات الصينية والكورية الشمالية.

تدرس طوكيو تصدير نظام صاروخي إلى الفيليبين في إطار سعيها لتخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية، وهي الخطوة التي من المرجح أن تثير انتقادات من بكين. وهذا النظام الصاروخي، المُسمّى صاروخ أرض-جو متوسط المدى من طراز 03، هو من نفس النوع الذي تُخطط طوكيو لنشره في يوناجوني، وهي جزيرة تبعد 110 كيلومترات فقط عن تايوان. وانتقدت بكين نشر هذا النظام في يوناجوني ووصفته بأنه خطير للغاية.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء، الأحد الماضي، أن اليابان أجرت محادثات غير رسمية مع الفيليبين بشأن التصدير المحتمل لنظام الصواريخ الذي طورته اليابان. ومن المتوقع أن تبدأ دراسة جوهرية للتصدير بمجرد أن تقرّر طوكيو رسمياً إلغاء القاعدة التي تحد من صادرات المعدات الدفاعية، وهو التغيير الذي قد يأتي العام المقبل، وفقاً للتقرير.

ويبلغ مدى نظام الدفاع الجوي المتنقل بالشاحنات 50 كم، وبفضل التوجيه الراداري النشط يمكنه إسقاط الطائرات وصواريخ كروز. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الجانب الفيليبيني أبدى اهتمامه باقتناء النظام جيشه. وتعاني العلاقات بين مانيلا وبكين من التوتر بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حيث تنشط أنشطة القوات الجوية الصينية. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ الفيليبين جزءاً من سلسلة الجزر الأولى الاستراتيجية في المحيط الهادئ، حيث تقع أقرب جزيرة لها على بُعد حوالي 140 كم من تايوان.

وكانت وزارة الدفاع الصينية حذرت، الأسبوع الماضي، اليابان من أنها ستتكبد ثمناً باهظاً إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن تايوان، وذلك رداً على الخطط اليابانية لنشر صواريخ على جزيرة يوناغوني. وقالت صحيفة غلوبال تايمز الصينية الحكومية إن الخطوة اليابانية، التي تبدو دفاعاً عن النفس، تُمثل في الواقع تحدياً مباشراً يهدد السلام والاستقرار الإقليميين. واعتبرت أنه بنشر اليابان أسلحة هجومية على الجزيرة الجنوبية الغربية القريبة من تايوان، لا تعمد إلى خلق التوتر وإثارة المواجهة العسكرية فحسب، بل تُعيد أيضاً إحياء شبح العسكرة الكامن منذ زمن طويل.

وتأتي هذه التطورات في خضم أسوأ نزاع دبلوماسي بين الدولتين منذ سنوات، وذلك بعدما قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، أخيراً، إن أي هجوم صيني على تايوان ربما يصل إلى مستوى وضع يهدد البقاء ويدفع طوكيو للرد عسكرياً.

وفي قراءته للتقارب الياباني الفيليبيني، قال المختص بالشأن الآسيوي في معهد فودان للدراسات والأبحاث، جينغ وي، في حديث لـ"العربي الجديد" إن ذلك "جزء من مخطط استراتيجي بدأت ملامحه بالظهور خلال العامين الماضيين، عندما وسعت طوكيو من وتيرة وحجم التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة بشكل كبير، وكان محور هذه الأنشطة العسكرية مسألة تايوان التي تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأميركية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف وي: "لقد لاحظنا كيف بدأ العمل على تشكيل تحالفات أمنية في المنطقة تحت مظلة التهديد الصيني والكوري الشمالي. ومع وصول رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي إلى سدة الحكم، بدت الأمور أكثر وضوحاً، مع إعلان طوكيو اعتزامها نشر صواريخ "تشو-سام" للدفاع الجوي على جزيرة يوناغوني القريبة من تايوان، والآن يجري الحديث عن تصدير صاروخي مماثل لمانيلا التي لديها هواجس مشتركة".

يشار إلى أن بكين تنظر إلى تايوان باعتبارها جزءاً من الصين، وسوف يتم توحيدها بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر. ولا تعترف اليابان والولايات المتحدة، مثل معظم البلدان، بتايوان باعتبارها دولة مستقلة، لكنهما تعارضان أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي بالقوة، كما أن واشنطن ملزمة قانونًا بتزويدها بالأسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها أمام التهديدات الصينية المستمرة.