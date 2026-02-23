الصومال: فشل المباحثات بين الحكومة و"مجلس المستقبل"

- انتهت المباحثات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية و"مجلس المستقبل الصومالي" دون اتفاق بسبب الخلافات حول تعديل الدستور وآلية الانتخابات، حيث يعترض المجلس على خطوات الحكومة الأحادية. - أعربت بعثة الأمم المتحدة عن أسفها لفشل المفاوضات، مؤكدة أهمية استمرار الحوار بروح إيجابية واستعدادها لتقديم الدعم اللازم للتوصل إلى تسوية توافقية. - تدعو الحكومة "مجلس المستقبل" لتقديم اعتراضاته للنقاش، وسط خلافات حول شرعية ثلاث ولايات فيدرالية انتهت فترتها دون انتخابات، مما يعقد الوضع السياسي.

انتهت جولة المباحثات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية و"مجلس المستقبل الصومالي" من دون التوصل إلى اتفاق، بعد تعثر التوافق حول القضايا الخلافية المرتبطة بتعديل الدستور وآلية إدارة الانتخابات في البلاد. وأوضح بيان صادر عن "مجلس المستقبل" مساء اليوم الاثنين، أن المفاوضات توقفت بسبب ما وصفه بخطوات أحادية تتخذها الحكومة في مسار تعديل الدستور، من دون التوصل إلى اتفاق وطني شامل أو إجراء مشاورات شعبية كافية تضمن مشاركة مختلف الأطراف السياسية.

وأكد المجلس تمسكه بموقفه السابق القاضي باعتبار الدستور المؤقت لعام 2012 المرجعية القانونية الأساسية للدولة، مشدداً على أن أي تعديلات دستورية "ينبغي أن تقوم على توافق وطني يحافظ على توازن الصلاحيات بين المستويين الفيدرالي والإقليمي، ويضمن مشاركة سياسية واسعة". وفي المقابل، تتمسك الحكومة بمواصلة إجراءات استكمال التعديلات الدستورية ضمن المسار الذي أعلنت عنه سابقاً.

كما برز خلاف ثانٍ يتعلق بنظام الانتخابات، سواء على مستوى الولايات الإقليمية أو المستوى الفيدرالي. وأكد "مجلس المستقبل" ضرورة أن تستند العملية الانتخابية إلى الدستور القائم والصلاحيات الدستورية الممنوحة للولايات. وأشار المجلس إلى أن أجواء التفاوض لم تخلُ، بحسب تعبيره، "من ضغوط أمنية وسياسية، إضافة إلى حملات تشويه استهدفت بعض أعضائه"، معتبراً أن تلك الظروف أثرت سلباً على فرص الوصول إلى تفاهم مثمر.

ورغم فشل الجولة الحالية، أعلن "مجلس المستقبل" استعداده للانخراط في حوار جاد يفضي إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات قبل انتهاء ولاية المؤسسات الدستورية، تجنباً لحدوث فراغ دستوري أو انقسام سياسي أعمق.

أسف أممي

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في الصومال (UNTMIS) عن أسفها الشديد لفشل الحكومة الفيدرالية الصومالية ومجلس مستقبل الصومال في التوصل إلى اتفاق بشأن جولة المفاوضات التي جرت حتى الآن. وأوضحت البعثة أن قيادتها، إلى جانب شركائها الدوليين، عقدت اليوم اجتماعاً مع ممثلين رفيعي المستوى من الجانبين، في إطار الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسار الحوار إلى الأمام.

ورحبت البعثة بما وصفته بالتزام الطرفين بمواصلة العمل من أجل إيجاد مخرج للأزمة، مؤكدة أهمية الاستمرار في الحوار بروح إيجابية وبنيات حسنة. وشددت على استعدادها، مع شركائها، لتقديم الدعم اللازم للجهود الصومالية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية توافقية بشأن القضايا العالقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار.

وتأسس "مجلس المستقبل الصومالي" في أغسطس/ آب الماضي في نيروبي، وذلك بعد لقاء جمع بين رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي ورئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني، إلى جانب أعضاء من قيادات المعارضة، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري والنائب عبد الرحمن عبد الشكور ورئيس الحكومة السابق محمد حسين روبلي، في العاصمة الكينية نيروبي، وبحث اللقاء الوضع القائم في البلاد، لا سيما القضايا المتعلقة بالسياسة والأمن، بالإضافة إلى سبل دعم الاستقرار الاقتصادي ومسار الانتقال السياسي.

ولم تصدر الحكومة الفيدرالية حتى الآن رداً مفصلاً على هذه الاتهامات، غير أنها كانت قد أكدت في وقت سابق أن استكمال مسار الدستور وتنظيم الانتخابات يمثلان أولوية لتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ النظام السياسي.

وفي ما يتعلق بانتخابات الولايات الإقليمية، دعا مجلس المستقبل إلى إجراء الانتخابات المتبقية بما يضمن احترام المبادئ الفيدرالية والصلاحيات الدستورية لكلا مستويي الحكم، الفيدرالي والإقليمي، حفاظاً على التوازن المنصوص عليه في النظام الدستوري.

أما بشأن الانتخابات الفيدرالية، فقد طالب المجلس بالتوصل إلى اتفاق سياسي واضح حول آلية الانتخابات، وجدولها الزمني، وآليات إدارة انتخابات البرلمان الفيدرالي وتنفيذها، على أن يتم هذا الاتفاق قبل الرابع عشر من إبريل/ نيسان المقبل، أي قبل انتهاء الولاية الدستورية للبرلمان الحالي. كما شدد على ضرورة أن تتسم الانتخابات المقبلة بالشفافية والشمول، وأن توفر تمثيلاً أوسع من سابقاتها، مع إمكانية تنفيذها ضمن الإطار الزمني الدستوري المتبقي.

محور الخلافات

وفق النائب في البرلمان طاهر أمين جيسو الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن الحكومة الفيدرالية تؤكد استمرار عملية تعديل الدستور الجارية، داعية مجلس المستقبل إلى تقديم المواد التي يعترض عليها لإدراجها ضمن النقاشات الدستورية، بدلاً من تعطيل المسار القائم. وفي ما يخص انتخابات الولايات، يقول جيسو إن الحكومة ترى أن تُنظم وفق النصوص الانتخابية الواردة في الدستور المعدل، وأن تُشرف عليها اللجنة الانتخابية المنشأة بموجب التعديلات الدستورية الجديدة. أما على صعيد الانتخابات الفيدرالية، فتقترح الحكومة تشكيل لجنة يقتصر دورها على تقديم المشورة والتوصيات بشأن آلية الانتخابات، في خطوة تعتبرها تمهيداً للتوافق على الصيغة النهائية للاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وقال طاهر أمين جيسو إن الحكومة الصومالية "فوتت فرصة عظيمة لإنقاذ البلاد من حالة الفشل السياسي، وهذه خسارة كبيرة بالنسبة للوضع السياسي المعقد حالياً، موضحاً أن الخلافات تتمحور حول التعديلات الدستورية التي شرع البرلمان الفيدرالي في مراجعتها تمهيداً لإجراء مزيد من التعديلات، كذلك شرعية ثلاث ولايات فيدرالية التي انتهت فترتها ولم تجر بعد انتخابات رئاسية، وهي ولاية جلمدغ وهرشبيلي وجنوب غرب الصومال".

وأوضح النائب أن فترة البرلمان الفيدرالية ستنقضي يوم 14 إبريل المقبل، ولا توجد حالياً مؤشرات لإمكانية تنظيم انتخابات مباشرة في ظل حرمان 55 عضواً في البرلمان من الحضور في جلسات المجلس التشريعي من قبل رئاسة البرلمان الفيدرالي، مختتماً بالقول إن "الوضع الملبد بالأزمات لا يصب في مصلحة بلد يحاول الخروج من حالة الفشل والفوضى الأمنية والسياسية".