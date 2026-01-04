الصوت بـ300 جنيه في ختام انتخابات مجلس النواب المصري

- اختتمت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب المصري في 27 دائرة فردية بعد قرارات قضائية، مع تسجيل عمليات شراء أصوات واعتقالات لأنصار المرشحين. - وجه المستشار أحمد بنداري بتمكين الإعلام من متابعة فرز الأصوات، وحث الناخبين على رفض شراء الأصوات، بينما انتهت الأمانة العامة من تسليم بطاقات العضوية لـ163 عضواً. - قررت محكمة النقض حجز الطعن المتعلق بصحة إعلان فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر"، مشيرة إلى غياب المنافسة الحقيقية ومخالفات في العملية الانتخابية.

بحلول التاسعة من مساء الأحد بتوقيت القاهرة، أُسدل الستار على فعاليات اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة في 27 دائرة فردية، أُعيدت فيها انتخابات مجلس النواب بقرارات قضائية، لينتهي بذلك ماراثون الانتخابات النيابية الأطول في تاريخ مصر، الذي بدأ في 5 يوليو/تموز الماضي بإجراءات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وامتد إلى قرابة ستة أشهر كاملة.

ومع ختام اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات التي طاولت عشر محافظات هي الجيزة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحيرة، والإسكندرية، انتشرت مقاطع فيديو توثق عمليات شراء أصوات ناخبين عبر سماسرة الانتخابات، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 300 جنيه للصوت الواحد، في الساعتين الأخيرتين من عملية الاقتراع في عدد من الدوائر.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على عشرات من أنصار المرشحين في دوائر عدة، من أبرزها البدرشين، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والأهرام في الجيزة، ومغاغة، وملوي، ودير مواس في المنيا، والقوصية، وأبو تيج في أسيوط، والبلينا في سوهاج، والقرنة، وإسنا في الأقصر، ونصر النوبة، وإدفو في أسوان، والمحمودية، وحوش عيسى، وكوم حمادة في البحيرة.

وأحالت مديريات الأمن في هذه المحافظات أنصار المرشحين المقبوض عليهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بعد ضبطهم وبحوزتهم بطاقات دعائية ومبالغ مالية، تمهيدا لتوزيعها على المواطنين المترددين على لجان الاقتراع، عقب جمع بطاقاتهم الشخصية، للتصويت لمصلحة المرشحين التابعين لهم.

وحسب ما رصده "العربي الجديد" في دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، اقتصرت عمليات التوقيف على مؤيدي المرشحين المستقلين سيد زغلول وجرجس لاوندي، من دون أن تشمل أنصار مرشح حزب "حماة الوطن" محمود لملوم، الذي يحظى حزبه بحماية من أجهزة الأمن، باعتباره أحد مكونات "القائمة الوطنية من أجل مصر" المدعومة من النظام الحاكم.

من جهته، وجّه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، رؤساء لجان المتابعة في المحافظات التي تُجرى بها العملية الانتخابية، بضرورة تمكين مندوبي الصحف ووسائل الإعلام الحاصلين على تصاريح من الهيئة من دخول اللجان، ومتابعة وقائع فرز أصوات الناخبين في نهاية اليوم، والسماح لهم بالنقل المباشر لأعمال الفرز، وإعلان الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وأضاف بنداري، في مؤتمر صحافي، مخاطبا الناخبين: "لا تسمحوا لأي شخص أو جهة بالتأثير على إرادتكم في الانتخاب بشراء أصواتكم، إذ إن من يلجأ إلى تلك الممارسات لن يكون صوتا معبرا عن الشعب ومصالحه وقضاياه وهمومه تحت قبة البرلمان". ودعا جميع الأطراف إلى إبلاغ الهيئة فورا بأي أعمال أو وقائع قد تشكل خرقا لضوابط الانتخابات وقواعدها، عبر الخط الساخن المخصص لتلقي الشكاوى والبلاغات والاستفسارات.

في موازاة ذلك، انتهت الأمانة العامة لمجلس النواب من إجراءات تسليم 163 عضوا في المجلس بطاقات العضوية، ممن اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية. وحددت الهيئة يوم غد الاثنين لتسليم بطاقات العضوية لأعضاء المجلس الفائزين عن محافظات الغربية، وكفر الشيخ، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، على أن يتم التسليم بعد غد الثلاثاء عن محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

وتعد بطاقة العضوية المستند الأهم في حياة أي نائب برلماني، إذ تتيح له العبور بسهولة من المطارات والمنافذ والكمائن الأمنية، من دون تعرض محتوياته للتفتيش، كغيره من المواطنين أو المشتبه بهم. كما تخول البطاقة للنائب الحصول على مكافأة مالية تعادل الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهريا، وهي معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها بموجب القانون.

ويحظى عضو البرلمان كذلك بامتيازات عينية متعددة، من بينها تأمين طبي شامل له ولأسرته من الدرجة الأولى، والحصول على بطاقات مجانية سنوية لرحلات الطيران، واشتراك سفر مجاني بالدرجة الممتازة في السكك الحديدية، والحق في اقتراض مبالغ مالية تُسدد من مكافأته الشهرية، إضافة إلى الاحتفاظ بجميع مخصصاته المالية من جهة عمله طوال مدة عضويته النيابية، واحتساب مدة العضوية ضمن المعاش أو المكافأة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، حجز الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا، والمتعلق بصحة إعلان فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر – قطاع غرب الدلتا" بانتخابات مجلس النواب 2025، للحكم فيه بجلسة 17 يناير/كانون الثاني الجاري. ويحمل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، وأقامه مرشحون سابقون ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وأمين عام مجلس النواب بصفته، والممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر، مطالبين ببطلان إعلان نتيجة فوز القائمة، وببطلان العملية الانتخابية برمتها.

وأوضح الطعن أن ما جرى في انتخابات مجلس النواب 2025 خرج عن كونه انتخابات تنافسية، وتحول عمليا إلى "استفتاء على قائمة واحدة"، بالمخالفة لنصوص الدستور التي تشترط إتاحة بدائل حقيقية أمام الناخبين، معتبرا أن غياب المنافسة الحقيقية يفقد العملية الانتخابية معناها الدستوري. وأشار الطعن إلى بطلان العملية الانتخابية بسبب إلغاء عدد كبير من دوائر المرحلة الأولى، ولا سيما دوائر قطاع غرب الدلتا، إذ تجاوزت نسبة الدوائر الملغاة 70% من إجمالي دوائر المرحلة الأولى، ورغم ذلك جرى إعلان فوز القائمة الوطنية، وهو ما اعتبره الطعن إساءة لاستعمال السلطة وتعجيلا في إنشاء مركز قانوني غير مستقر.

وأكد الطعن أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا يجوز لها تجزئة الإرادة الشعبية أو تطبيق فكرة البطلان النسبي في حال وجود عوار جوهري أصاب العملية الانتخابية، موضحا أن الخلل الجوهري إذا أصاب الإرادة الشعبية يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية كاملة. كما تضمن الطعن الاعتراض على استبعاد قوائم انتخابية أخرى تقدمت بأوراقها، من بينها قوائم "نداء مصر" و"الجيل" و"صوت مصر"، رغم استيفائها المستندات القانونية وسداد التأمينات المقررة، معتبرا أن قرارات الاستبعاد صدرت من دون تسبيب قانوني واضح، وبالمخالفة لأحكام قانون مجلس النواب.

وتناول الطعن كذلك مخالفات تتعلق بعدم توافر الشروط الدستورية والقانونية في بعض مرشحي القائمة الفائزة، سواء من حيث الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لصدور أحكام جنائية، أو فيما يخص صفتي العمال والفلاحين، معتبرا أن تقديم مستندات غير مستوفاة أو متناقضة يؤدي إلى بطلان الترشح وما يترتب عليه من آثار.