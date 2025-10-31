- شدد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيار كراهنبول، على أن زيارات المنظمة للأسرى الفلسطينيين لا تشكل تهديداً أمنياً لإسرائيل، داعياً لاستئنافها بعد حظرها من قبل الاحتلال. - أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، مما أثار انتقادات من نادي الأسير الفلسطيني وحركة حماس، معتبرين القرار انتهاكاً لحقوق الأسرى. - يأتي القرار في ظل تصاعد المطالبات بالسماح باستئناف الزيارات، بينما يستعد الكنيست للتصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى.

شدّد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيار كراهنبول، اليوم الجمعة، على أن زيارات المنظمة للأسرى الفلسطينيين لا تشكّل تهديداً أمنياً على إسرائيل، وذلك تعقيباً على حظرها من قبل الاحتلال. وقال كراهنبول لوكالة فرانس برس في البحرين: "لا يمكن لزياراتنا أن تشكّل تهديداً أمنياً أو تهديداً للأمن القومي" لإسرائيل، داعياً إسرائيل إلى السماح باستئنافها.

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان أول من أمس الأربعاء، حظر زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بموجب قانون يستهدف "المقاتلين غير الشرعيين"، في حين قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ الخطوة تشكّل "غطاءً إضافياً لمنظومة السجون لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين، والتستر عليها".

واعتبرت حركة حماس قرار كاتس "انتهاكاً لحقٍ أساسي من حقوق أسرانا، يُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات الإجرامية الممنهجة التي يتعرّضون لها، وتشمل القتل والتعذيب والتجويع والإهمال الطبي وإخفاء المعلومات". ودعت الحركة، في بيان أول من أمس الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لـ"التدخل لوقف هذه الإجراءات الوحشية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون". يأتي ذلك فيما يصوّت الكنيست، الأسبوع المقبل، على مشروع قانون إعدام الأسرى الذي طرحه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرّف إيتمار بن غفير، وهدد بالتوقف عن تأييد تشريعات الائتلاف الحاكم في حال عدم سنّه.

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إنّ قرار كاتس "يشكل غطاءً إضافياً لمنظومة السجون لمواصلة جرائمها، ومنها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين، والتستر عليها"، مشيراً إلى أنه يأتي في وقت تتصاعد فيه المطالبات بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى في السجون الإسرائيلية، التي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة، ومع تزايد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة بحقهم.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ القرار صدر قبيل انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال للنظر في التماس قُدّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب، في ظل إصرار الاحتلال على منع الزيارات بذريعة استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة.

(العربي الجديد، فرانس برس)