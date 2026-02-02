- أكد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أن الأردن لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، مشدداً على أهمية الحوار والدبلوماسية لحل الملف النووي الإيراني ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة. - شدد الصفدي على رفض الأردن لخرق سيادة الدول واحترام القانون الدولي، مؤكداً أن الأردن لن يسمح باستخدام أراضيه لأي عمل عسكري ضد إيران، وسيحمي أجواءه بكل الإمكانات. - تأتي هذه التصريحات وسط تقارير عن تعزيز القوات الجوية الأميركية وجودها في المنطقة، مع التركيز على قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن كمركز محوري محتمل للعمليات.

صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن الأردن لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي. وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، بحث الوزيران التطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني، إذ أكد الصفدي ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلاً لحل الملف، مشدداً على دعم المملكة للجهود كافّة المستهدفة خفض التصعيد وإنهاء التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وأكد الصفدي موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي، مشدداً على أن الأردن لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي أو مُنطلَقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه. من جانبه، ثمن عراقجي مواقف الأردن وجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتشاور إزاء التطوّرات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء التوتر وتفعيل الحوار.

ويأتي الموقف الأردني في ظلّ تقارير عدة، نشرتها وكالة الأناضول وموقع "كلاش ريبورت" التركي وصحيفة "معاريف" العبرية، حول تعزيز القوات الجوية الأميركية وجودها في القواعد البرية المحيطة بإيران على نحو غير مسبوق، مع تركيز واضح على مرونة الانتشار وتوزيع الأصول العسكرية لتقليل مخاطر الهجمات الصاروخية الإيرانية، وبرزت قاعدة "موفق السلطي" الجوية في الأردن في هذه التقارير بوصفها مركزاً محورياً محتملاً للعمليات الهجومية.