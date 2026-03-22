الصحة العالمية تحذر من استهداف المواقع النووية

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط بلغت "مرحلة خطيرة" في ظل استهداف مواقع نووية في إيران وإسرائيل، داعية إلى الامتناع عن التصعيد العسكري. وألحق صاروخ بالستي إيراني أضراراً كبيرة بأبنية سكنية خلّف عشرات المصابين مساء السبت في مدينة ديمونا في جنوب إسرائيل.

وتضم ديمونا ما يُعتقد بأنها الترسانة النووية الوحيدة في المنطقة رغم أنّ إسرائيل لم تقرّ يوماً بامتلاكها أسلحة نووية، وتشدد على أن الموقع مستخدم للأبحاث. وذكرت إيران أن الضربة جاءت ردّاً على استهداف موقع نطنز النووي، حيث توجد أجهزة طرد مركزي تحت الأرض تستخدم لتخصيب اليورانيوم في إطار برنامج طهران النووي، والذي تعرّض لأضرار في يونيو/ حزيران 2025.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على "إكس" إنّ "الهجمات التي تستهدف مواقع نووية تمثّل تهديداً متصاعداً للصحة العامة وسلامة البيئة... أحضّ بشكل عاجل جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات الامتناع عن التصعيد العسكري، وتجنّب أي تحرّكات من شأنها أن تتسبب بحوادث نووية"، وأضاف أن "على القادة منح أولوية لخفض التصعيد وحماية المدنيين".

ولفت تيدروس إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحث تداعيات الضربات، و"لم تسجّل أي مؤشرات على مستويات إشعاع غير عادية وإضافية خارج الموقعين"، وذكر تيدروس أنه منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير/ شباط، درّبت منظمة الصحة العالمية موظفيها وكوادر في الأمم المتحدة في 13 دولة على الاستجابة لأي تهديدات للصحة العامة حال وقوع حادث نووي.

