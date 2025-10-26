- تم تشكيل لجان مجلس الشيوخ المصري بالتوافق بين أحزاب الأغلبية دون انتخابات، مع تعيين رؤساء ووكلاء وأمناء سر للجان، حيث تم اختيار عصام الدين فريد رئيساً للمجلس. - تسيطر أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية على 235 مقعداً من أصل 300، مما يمنحها أغلبية مريحة، ويتمتع الأعضاء بمكافآت وامتيازات مثل التأمين الطبي وبطاقات الطيران المجانية. - أعيد مجلس الشيوخ بعد تعديلات الدستور في 2019 كترضية للموالين للنظام، لكنه يفتقر للصلاحيات التشريعية أو الرقابية، ويقتصر دوره على إبداء الرأي غير الملزم.

شكل مجلس الشيوخ المصري لجانه النوعية، اليوم الأحد، من دون إجراء انتخابات على أي منصب، بعد توافق أحزاب الأغلبية على تسمية هيئات مكاتب جميع اللجان، على غرار فوز الرئيس السابق لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، عصام الدين فريد، برئاسة المجلس بالتزكية. واختير أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والعضو البارز في لجنة السياسات إبان فترة حكم الحزب الوطني المنحل قبل اندلاع ثورة 2011، محمد كمال عبد الله، رئيساً للجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، وياسر عبد المقصود، وعبد الحكيم السادات، في منصب الوكيلين، وزاهر الشقنقيري أميناً للسر.

كما اختير رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيساً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ووزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر، وأستاذة الاقتصاد الدولي في جامعة حلوان أماني فاخر، في منصب الوكيلين، وأشرف عبد الغني أميناً للسر. واختير حسني حسن أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، رئيساً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحمد حلمي الشريف، وطارق إسماعيل، في منصب الوكيلين، ومحمد الأجرود أميناً للسر.

وتولى النائب المعين محمد عبد اللاه عبد المولى رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، وبهي الدين نصر زغلول، وفهمي عبد الرؤوف، منصب الوكيلين، وعصام العزب مصطفى أمانة السر. واختير رجل الأعمال محمد حلاوة رئيساً للجنة الصناعة والتجارة، والسعيد أحمد عبد المقصود، وسامح عصمت السادات، في منصب الوكيلين، ومحمد العكاري أميناً للسر.

وفي باقي لجان مجلس الشيوخ جاء التشكيل كالتالي: وزير البترول السابق أسامة كمال رئيساً للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وجلال عبد الله عبد العزيز، ومحمد أحمد فرج، وكيلين، ومروة قنصوة أمينة للسر، وأحمد علي الشعراوي رئيساً للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وأكمل الله فاروق، وعلي كيوان، وكيلين، وأحمد صبور أميناً للسر.

وتولى رجل الأعمال محمد نبيل دعبس رئاسة لجنة التعليم والاتصالات، ونادر يوسف، وناجح عبد الفتاح، منصب الوكيلين، وغادة البدوي أمانة السر، وأحمد دياب رئاسة لجنة الشباب والرياضة، وهاني العتال، والإعلامي سيف زاهر، منصب الوكيلين، ونشأت حتة أمانة السر. واختير هشام الششتاوي رئيساً للجنة الصحة والسكان، وحسين خضير، وشريف وديع، في منصب الوكيلين، وخالد قنديل أميناً للسر، ومحسن البطران رئيساً للجنة الزراعة والري، ومحمد علاء الدين عبد النبي، وجمال أبو الفتوح، في منصب الوكيلين، ومحمد إبراهيم شعيب أميناً للسر.

كذلك اختير عبد الهادي القصبي رئيساً للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، وصلاح الدين المعداوي، وهبة مكرم شاروبيم، في منصب الوكيلين، وأميرة صابر أمينة للسر، ومحمد عمران الشريف رئيساً للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وأيمن شريف، والممثل ياسر جلال، في منصب الوكيلين، وأحمد سيد عبد اللطيف أميناً للسر.

وأخيراً، تولى مفتي الجمهورية السابق شوقي علام رئاسة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ومحمد طه عليوة، ومحمد سليم عطية، منصب الوكيلين، وأحمد تركي أمانة السر. وتمتلك أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية 235 مقعداً في مجلس الشيوخ من أصل 300، بأغلبية مريحة تقترب من 80%. وهي الأحزاب الثلاثة التي استحوذت على الغالبية الكاسحة من مناصب اللجان من دون انتخابات. ويتحصل عضو الشيوخ على مكافأة مالية تعادل الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه (883 دولاراً) شهرياً، وهي معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.

كما يحظى بامتيازات عينية كثيرة، منها تأمين طبي شامل له ولأسرته من الدرجة الأولى، والحصول على بطاقات مجانية سنوية لرحلات الطيران، واشتراك سفر مجاني بالدرجة الممتازة في السكك الحديدية، والحق في اقتراض مبالغ مالية تسدد من مكافأته الشهرية. وأعادت تعديلات الدستور للعام 2019 المجلس إلى الحياة النيابية ليكون بمثابة ترضية لأكبر عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال الموالين للنظام، من دون صلاحيات تشريعية أو رقابية، إذ إنه منزوع الصلاحيات دستورياً، ولا يختص إلا بإبداء الرأي غير الملزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.