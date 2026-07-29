- صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين جاي كلايتون مديراً للاستخبارات الوطنية بأغلبية 51 صوتاً مقابل 47، وسط تحفظات ديمقراطية خشية تدخل ترامب في الانتخابات المقبلة. - كلايتون، الذي شغل منصب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك ورئيس هيئة الأوراق المالية، يتمتع بسجل قوي في ملاحقة الإرهابيين وصياغة لائحة اتهام ضد نيكولاس مادورو. - رغم قلة خبرته في الأمن القومي، يُعتبر ترشيحه مقبولاً لدى الجمهوريين والديمقراطيين مقارنة بالمرشحين السابقين لترامب.

صادق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء رسمياً على تعيين جاي كلايتون مديراً للاستخبارات الوطنية، رغم تحفظات المعارضة الديمقراطية التي تخشى أن يساعد اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا في تدخله في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وسارع ترامب إلى تهنئة كلايتون عبر منصته "تروث سوشال"، وقال: "جاي رائع بكل المقاييس، وسيقوم بعمل مذهل بصفته مديراً" للاستخبارات.

وتمت الموافقة على تعيين هذا المدعي العام بأغلبية 51 صوتاً مقابل 47، وقد جاءت كل الأصوات المعارضة من نواب الحزب الديمقراطي. وفي الولايات المتحدة، يتمثل الدور الرئيسي لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية في تنسيق عمل الوكالات المختلفة مثل وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي كما يتضمن تقديم تقرير يومي للرئيس.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحفظات الرئيسية التي أبدتها المعارضة الديمقراطية بشأن تعيين كلايتون؟ ما هي أبرز المهام التي يتولاها مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشغل كلايتون منصب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك، وشغل سابقاً منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية خلال ولاية ترامب الأولى. ودافع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون الاثنين عن سجله بصفته مدعياً عاماً. وقال: "لقد أشرف على ملاحقة إرهابيين قضائيا وعلى صياغة لائحة الاتهام ضد نيكولاس مادورو" الرئيس الفنزويلي الذي اختطفته الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية مطلع يناير/كانون الثاني في كاراكاس، والذي يحاكم في نيويورك.

كما يتولى كلايتون جزءاً كبيراً من عملية مراجعة وثائق جيفري إبستين المدان بالاتجار الجنسي، حيث كان يخضع للملاحقة القضائية من مكتبه عام 2019، قبل أن يعثر عليه ميتاً داخل زنزانته. وطبقاً لقانون الشفافية الذي أقره الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني، يجب نشر الوثائق شرط الحفاظ على خصوصية الضحايا. ورغم افتقار سجله المهني إلى خبرة واسعة في قضايا الأمن القومي والاستخبارات، فإن ترشيحه بدا أكثر قبولاً لدى الجمهوريين والديمقراطيين مقارنة بالأسماء السابقة التي طرحها ترامب.