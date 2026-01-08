- صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مناقشة مشروع قرار يقيّد صلاحيات الرئيس ترامب العسكرية تجاه فنزويلا، بقيادة السيناتور تيم كين وبدعم من بعض الجمهوريين، بهدف منع أي عمل عسكري إضافي دون تفويض الكونغرس. - يواجه المشروع تحديات في التحول إلى قانون، لكنه يرسل رسالة سياسية قوية لترامب، حيث يعبر السيناتور راند بول عن قلقه من نقل عبء بدء الحروب للرئيس. - هاجم ترامب الجمهوريين الداعمين للمشروع، بينما يرى بعض الأعضاء الجمهوريين ضرورة تفعيل قانون صلاحيات الحرب في ضوء تصريحات ترامب حول فنزويلا.

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، لصالح المضي قدماً في النظر بتصويت إجرائي على مشروع قرار يقيّد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه فنزويلا، ويمنعه من اتخاذ أي عمل عسكري إضافي من دون تفويض صريح من الكونغرس، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المجلس المؤلف من 100 عضو. وجاء التصويت بأغلبية 52 صوتاً مقابل 47، بعد أن انضم عدد محدود من الجمهوريين إلى جميع أعضاء الكتلة الديمقراطية دعما للمضي في مناقشة مشروع القرار، في خطوة تعكس تباينا داخل الحزب الجمهوري حيال مسار التصعيد العسكري مع كاراكاس.

وقاد مشروع القرار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا تيم كين، بمشاركة كل من السيناتور الجمهوري راند بول، والسيناتور الديمقراطي آدم شيف، إلى جانب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. وقال كين، في بيان، إن الرئيس ترامب "بدلاً من الاستجابة لمخاوف الأميركيين بشأن أزمة غلاء المعيشة، بدأ حرباً مع فنزويلا تتسم بازدراء عميق للقوات الأميركية، وتفتقر إلى الشعبية، وتحيط بها درجة مريبة من السرية، وقد تكون مشوبة بالفساد". وأضاف متسائلا: "كيف ينسجم ذلك مع شعار أميركا أولاً؟"، مؤكداً أن "حرب ترامب غير قانونية بوضوح، لأنها شُنت من دون التفويض الذي يشترطه الدستور من الكونغرس".

وتمهّد الخطوة الإجرائية التي أُقرت الطريق أمام تصويت كامل لمجلس الشيوخ على مشروع القرار الأسبوع المقبل، وهو تصويت يتطلب أيضاً أغلبية بسيطة، ويتوقع أن يمر. غير أن المشروع سيبقى بحاجة إلى موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس، ما يجعل تحوله إلى قانون أمراً غير مرجح، رغم أنه يوجّه، بحسب مراقبين، رسالة سياسية قوية إلى ترامب قد تنعكس على خياراته في السياسة الخارجية، سواء في فنزويلا أو في ساحات أخرى.

وإلى جانب الديمقراطيين وراند بول، صوّت لصالح الإجراء عدد من الجمهوريين، هم سوزان كولينز عن ولاية مين، وليزا موركوفسكي عن ألاسكا، وتود يونغ عن إنديانا، وجوش هاولي عن ميزوري. وقال بول إن بعض أعضاء الكونغرس يسعون إلى "نقل عبء بدء الحروب إلى الرئيس" بدلا من تحمّل مسؤولياتهم الدستورية، مضيفا: "قصف عاصمة دولة أخرى وعزل رئيسها هو عمل حربي صريح، ولا يوجد في الدستور أي نص يمنح الرئاسة مثل هذه الصلاحيات".

من جانبه، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، الجمهوريين الذين صوّتوا مع الديمقراطيين لصالح المضي قدما في مشروع القرار، داعيا إلى عدم إعادة انتخابهم. وقال إن "على الجمهوريين الذين صوّتوا مع الديمقراطيين في محاولة لعرقلة سلطتي في الدفاع عن الولايات المتحدة أن يخجلوا". وزعم ترامب أن هذا التشريع يقيّد قدرته على "الدفاع الأميركي عن النفس وضمان أمن قوي"، وينتهك صلاحياته بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، مضيفا أن "قانون صلاحيات الحرب غير دستوري وينتهك المادة الثانية من الدستور الأميركي".

ويمثل هذا التصويت اختباراً مبكراً لمدى استعداد الجمهوريين لفرض قيود على استخدام ترامب للقوة العسكرية، عقب إعلان خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وكان ترامب قد لمح إلى إمكانية نشر قوات أميركية على الأرض في فنزويلا، ووجّه، في تصريحات أدلى بها الأحد، تهديدات إلى إيران وغرينلاند وكولومبيا، مضيفا أن "كوبا باتت جاهزة للسقوط".

من جهتها، نقلت شبكة "أن بي سي" الأميركية عن السيناتور سوزان كولينز قولها إن تفعيل قانون صلاحيات الحرب بات ضروريا "في ضوء تصريحات الرئيس حول احتمال نشر قوات على الأرض والانخراط في إدارة طويلة الأمد لفنزويلا". فيما شددت موركوفسكي على أن على الكونغرس "تأكيد دوره المنصوص عليه في المادة الأولى من الدستور".

في المقابل، دعا نائب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون باراسو، الأعضاء إلى رفض مشروع القرار، معتبراً أن عملية خطف مادورو "إجراء لإنفاذ القانون" وليس عملاً حربياً. وقال في بيان مكتوب إن الخطوة "لا تجعل أميركا أقوى، بل أضعف وأقل أمنا"، مضيفاً أن المجلس يُسأل عما إذا كان للرئيس صلاحية اعتقال أشخاص صدرت بحقهم لوائح اتهام، ليجيب: "بالطبع يملك هذه الصلاحية".