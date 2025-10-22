- يصل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين حول الوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب على غزة. - تأتي الزيارة بعد لقاء رئيس المخابرات المصرية برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مما أثار تساؤلات حول موقف مصر من التعامل مع القيادة الفلسطينية، خاصة بعد تهميش الرئيس عباس في قمة شرم الشيخ. - من المتوقع أن يناقش الشيخ وفرج مع المسؤولين المصريين قضايا مثل وجود السلطة الفلسطينية على معابر غزة ودور اللجنة الإدارية في إعادة الإعمار.

يصل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تستمرّ حتى يوم غد الخميس، بهدف إجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب على قطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من لقاء جمع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن محمود رشاد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

في القدس، يوم أمس الثلاثاء، دون أن يلتقي بالقيادة الفلسطينية في رام الله، ما أثار، بحسب مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، تساؤلات حول موقف مصر من التعامل مع الجهات الفلسطينية الرسمية، لا سيما بعد دعوة الرئيس محمود عباس إلى قمة شرم الشيخ في اللحظات الأخيرة، من دون أن تكون هناك أي ترتيبات بروتوكولية لحضوره مثل بقية الزعماء، إذ لم يُرفع علم فلسطين، ولم يكن هناك مكان أو مقعد خاص بالرئيس عباس بحسب البرتوكول في هذه المؤتمرات، الأمر الذي اعتبرته القيادة الفلسطينية في حينه "تهميشاً" لها.

وبحسب المصادر، فإن "مشاركة عباس الرمزية المتأخرة في مؤتمر شرم الشيخ تمت بضغط فرنسي وسعودي حينها". وأكدت المصادر أن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن نتنياهو يرفض التعامل مع اللجنة الإدارية التي تتبع للحكومة الفلسطينية، ويريد التعامل مع قيادات محلية في قطاع غزة، مثل الاقتصاديين والتجار، كما يرفض فتح المعابر إلى أن تُسلّم آخر جثة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وبحسب المصادر المطلعة في حديثها مع "العربي الجديد"، فإنه من المتوقع أن يناقش حسين الشيخ وماجد فرج مع المسؤولين المصريين عدة مواضيع، أبرزها وجود السلطة الفلسطينية على معابر قطاع غزة، واللجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة بعد الحرب، ودور تلك اللجنة، ودور السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار قطاع غزة.

يُذكر أن اللجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة التي جرى الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس، مدعومة من مصر، وعدد من الدول العربية، وتعمل على توفير الإغاثة للشعب الفلسطيني، ومعالجة آثار الحرب بعد انتهائها. وتُعتبر هذه اللجنة المخرج لمحاولات عدة أطراف لإقحام جهات خارجية في إدارة غزة.