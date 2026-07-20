الشيباني يلتقي ولي عهد الكويت ويبحث معه مستجدات الأوضاع الإقليمية

- التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الأحمد الصباح في الكويت، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا الإقليمية المشتركة. - تأتي زيارة الشيباني للكويت بعد زيارته للسعودية، حيث ناقش مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. - تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين دمشق والكويت، وتنسيق الجهود بشأن القضايا المشتركة، وتأتي بعد نشاط دبلوماسي مكثف بين دمشق والدوحة.

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري

أسعد الشيباني في الكويت، اليوم الاثنين، لقاءً مع ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الأحمد الصباح، في إطار تحرك دبلوماسي سوري متواصل لتعزيز الانفتاح على الدول العربية. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" بأنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تجمع دولة الكويت والجمهورية العربية السورية، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن الجانبان بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان في استقبال الشيباني لدى وصوله إلى الكويت، في وقت سابق اليوم، نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحسب ما أوردته "سانا".

وتأتي زيارة الشيباني إلى الكويت بعد أيام من زيارة رسمية أجراها إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سورية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن الزيارة اليوم تأتي لبحث آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين دمشق والكويت، إضافة إلى تعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين. وتُعدّ هذه الزيارة الثانية للشيباني إلى الكويت، بعدما زارها في يونيو/حزيران 2025، ضمن وفد رسمي رفيع برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع، كما سبق أن أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتي في فبراير/ شباط الماضي أكد خلاله أهمية تطوير العلاقات الثنائية.

وتأتي زيارة الشيباني إلى الكويت أيضاً، بعد أيام من نشاط دبلوماسي مكثف شهدته دمشق والدوحة، إذ استقبل الشرع، يوم السبت من الأسبوع الماضي، في قصر الشعب بدمشق، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستعرضا الجهود الداعمة مسار الانفتاح والتعاون الإقليمي، إلى جانب ملفات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية وفرص الاستثمار في مرحلة التعافي.