الشيباني يلتقي بن فرحان في الرياض

عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، لقاء مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، وذلك في إطار مشاركة سورية في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش". وقد بحث الشيباني وبن فرحان الأوضاع الراهنة في سورية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد.

كما تطرق الوزيران، بحسب الخارجية السعودية، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مع التركيز على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سورية، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم أمن سورية واستقرارها، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسوريين وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية. وشدد الجانبان على ضرورة التنسيق بين الدول لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.

كذلك، بحث الاجتماع انضمام سورية مؤخراً إلى التحالف الدولي ضد "داعش" الذي شُكِّل عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة. وكانت سورية قد رفضت في البداية المشاركة في هذا التحالف، قبل أن تنضم إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ويضم التحالف الدولي ضد "داعش" عدداً من الدول الكبرى والمتوسطة، وقد نفذ العديد من العمليات العسكرية ضد التنظيم في سورية والعراق. ويأتي انضمام سورية إلى التحالف في وقت حساس، ويعكس رغبتها في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الإرهابية.

ووصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاجتماع مع نظيره السعودي بأنه "بناء ومثمر"، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تتسم بالمتانة والاحترام المتبادل. وفي تعليق له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال الشيباني إن "دعم سورية في هذه المرحلة هو مسؤولية مشتركة بين الدول الإقليمية والدولية". كما شدد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن "سورية تأمل في بناء علاقات استراتيجية وطويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".