الشيباني وأبو قصرة في موسكو للقاء لافروف ومسؤولين روس

- وفد سوري رفيع المستوى يزور موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، بقيادة وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وسط تصعيد عسكري في حلب. - الزيارة تأتي بعد لقاءات وفد تركي في دمشق، وتستهدف تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين سوريا وروسيا، مع التركيز على دعم مسار العدالة الانتقالية. - اللقاءات السابقة بين الشيباني وبوتين، وأبو قصرة ونظيره الروسي، تؤكد على أهمية الحوار الاستراتيجي بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.

وصل وفد سوري يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ومسؤولين في الاستخبارات العامة، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية والمغتربين السورية. من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

سيجري محادثات مع نظيره السوري في موسكو اليوم.

ولم تعلن وزارة الخارجية السورية مسبقاً عن هذه الزيارة، التي تأتي بعد يوم فقط من لقاءات عقدها وفد تركي رفيع ضمّ وزيري الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم قالن، في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ومسؤولين سوريين. كذلك، جاءت الزيارة وسط تصعيد عسكري شهدته مدينة حلب شمالي سورية، ليلة أمس الاثنين، بين قوات من الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وفي يوليو/ تموز الماضي، التقى الشيباني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نهاية يوليو/ تموز الفائت، في أول زيارة يجريها مسؤول سوري رفيع إلى روسيا منذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024. كما التقى أبو قصرة في الشهر نفسه نظيره الروسي أندريه بيلوسوف في موسكو، بحضور كلّ من الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين سلامة، حيث شهد اللقاء مباحثات بشأن عدد من القضايا العسكرية المشتركة. وأكد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مع لافروف آنذاك، أن "الحوار مع روسيا خطوة استراتيجية تدعم مستقبل سورية"، موضحاً أن "سورية تتطلّع إلى تعاون وتنسيق كامل مع روسيا لدعم مسار العدالة الانتقالية فيها، كما أن التعاون مع روسيا يقوم على أساس الاحترام".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع

وفداً روسياً برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، حيث جرى وفق رئاسة الجمهورية بحث في آفاق التعاون الثنائي، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات متعددة، بما يخدم المصالح المشتركة. وكان نوفاك قد أجرى في اليوم نفسه اجتماعاً مغلقاً مع الشيباني في قصر تشرين، ناقش خلاله الطرفان ملفات تتعلق بالأمن والاقتصاد والطاقة، قبل أن يُعقد اجتماع موسّع حضره مسؤولون من الجانبين.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)