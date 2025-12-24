الشيباني من موسكو: العلاقات السورية الروسية تدخل عهداً جديداً

- العلاقات السورية الروسية والتعاون العسكري: تم الإعلان عن عهد جديد في العلاقات السورية الروسية يركز على التعاون العسكري والاستثمارات الخارجية، مع تأكيد سوريا على إعادة الإعمار وإيقاف تجارة المخدرات. - التعاون الاستراتيجي والسياسي: تناولت لقاءات بين بوتين والشيباني وأبو قصرة القضايا السياسية والعسكرية، مع التركيز على التعاون في الصناعات العسكرية ورفض التدخلات الخارجية والانتهاكات الإسرائيلية. - التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار: تم بحث توسيع التعاون الاقتصادي لدعم مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، مع تأكيد روسيا على دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية.

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية الروسية تدخل عهداً جديداً مبنياً على الاحترام المتبادل، وذلك في تصريحات أدلى بها في موسكو، عقب مباحثات تركزت على التعاون العسكري بين الجانبين، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف من موسكو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة في دمشق تسعى إلى "جلب الاستثمارات الخارجية، ونأمل أن يساعدنا الجانب الروسي في ذلك". وأضاف: "مستمرون بإعادة الإعمار في سورية بإرادة وطنية خالصة، ونطمح إلى أن تكون علاقاتنا مع الجميع متوازنة"، مشيراً إلى تمكن حكومته من "إيقاف تجارة المخدرات التي مارسها النظام البائد".

من جانبه، قال لافروف إن المحادثات بين الجانبين تناولت مختلف القضايا و"شددنا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واتفقنا على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد التقى الشيباني ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في موسكو، أمس الثلاثاء، في اجتماع تناول "مختلف القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع تركيز خاص على التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات العسكرية"، وفق "سانا". وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا "سبل تطوير الشراكة العسكرية والتقنية، بما يعزز قدرات الجيش السوري الدفاعية، ويواكب التطورات الحديثة في الصناعات العسكرية، ولا سيما في مجالات تحديث العتاد العسكري، ونقل الخبرات الفنية والتقنية، والتعاون في مجالات البحث والتطوير، بما يسهم في تعزيز منظومة الدفاع الوطني ودعم الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة".

وعلى الصعيد السياسي، قالت "سانا" إن الجانبين ناقشا "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية التنسيق السياسي والدبلوماسي بين دمشق وموسكو في المحافل الدولية". وشدد الجانبان على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول.

أما في الجانب الاقتصادي، فقد بُحثَت آفاق توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يشمل "دعم مشاريع إعادة الإعمار، وتطوير قطاعات البنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات في سورية، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري وتسهيل الشراكات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري ويساهم في تحسين الظروف المعيشية".

وقالت الوكالة إن الرئيس بوتين أكد خلال اللقاء "دعم روسيا الثابت لسورية"، مشدداً على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة، ورفض أي مشاريع تهدف إلى تقسيم البلاد أو المساس بقرارها الوطني المستقل. كذلك جدد موقف موسكو الرافض للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية"، معتبراً إياها "تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن في المنطقة".

وتأتي زيارة الوفد السوري لموسكو التي بدأت أمس الثلاثاء بعد يوم من إجراء وفد تركي رفيع المستوى، على رأسه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة لدمشق. وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، زار الرئيس السوري أحمد الشرع موسكو، برفقة عدد من الوزراء، وبحث مع نظيره الروسي في قصر الكرملين تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن الغذائي والطاقة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في سورية والمنطقة، وتعميق الشراكة التاريخية بين البلدين، وفق مصادر الجانبين.

وسبق ذلك زيارة للوزيرين الشيباني وأبو قصرة لموسكو، بحثا خلالها تعزيز العلاقات، وخصوصاً بين وزارتي الدفاع في البلدين، إلى جانب مناقشة تبادل الخبرات في مجال التدريب وعدد من المجالات الأخرى.