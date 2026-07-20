playlist icon

موجز الأخبار

play icon

الشيباني في الكويت بعد أيام من زيارته الرياض

أخبار
دمشق

حسام رستم

avata
حسام رستم
حسام رستم
مباشر
20 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 15:03 (توقيت القدس)
وزير الخارجية الكويتي يستقبل نظيره السوري عند وصوله الكويت، 20/7/2026 (سانا)
الشيخ جراح الأحمد الصباح يستقبل الشيباني عند وصوله الكويت، 20 يوليو 2026 (سانا)
+ الخط -

اظهر الملخص
- وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الكويت لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك، في إطار تحرك دبلوماسي سوري لتعزيز الانفتاح على الدول العربية.
- الزيارة تهدف إلى بحث آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين دمشق والكويت، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأتي بعد زيارة الشيباني للسعودية ولقائه مع وزير الخارجية السعودي.
- تأتي الزيارة بعد نشاط دبلوماسي مكثف في دمشق والدوحة، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وملفات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية وفرص الاستثمار.

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري

أسعد الشيباني إلى دولة الكويت، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، في إطار تحرك دبلوماسي سوري متواصل لتعزيز الانفتاح على الدول العربية. وكان في استقبال الشيباني لدى وصوله إلى الكويت نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن الزيارة تأتي لبحث آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين دمشق والكويت، إضافة إلى تعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين. وتُعدّ هذه الزيارة الثانية للشيباني إلى الكويت، بعدما زارها في يونيو/حزيران 2025، ضمن وفد رسمي رفيع برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع، كما سبق أن أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتي في فبراير/ شباط الماضي أكد خلاله أهمية تطوير العلاقات الثنائية.

الشرع والشيباني مع قرار رفع العقوبات الأميركي، 8 يوليو 2026 (إكس)
أخبار
التحديثات الحية

الشيباني: رفع سورية من قائمة الإرهاب الأميركية إغلاق لصفحة سوداء

وتأتي زيارة الشيباني إلى الكويت بعد أيام من زيارة رسمية أجراها إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سورية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الشيباني إلى الكويت أيضاً، بعد أيام من نشاط دبلوماسي مكثف شهدته دمشق والدوحة، إذ استقبل الشرع، يوم السبت من الأسبوع الماضي، في قصر الشعب بدمشق، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستعرضا الجهود الداعمة مسار الانفتاح والتعاون الإقليمي، إلى جانب ملفات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية وفرص الاستثمار في مرحلة التعافي.

دلالات
المزيد في سياسة
رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، 9 أكتوبر 2025 (لقطة شاشة)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

خليل الحية رئيساً لمكتب "حماس" السياسي خلفاً للسنوار

دمار في صريفا جنوبي لبنان، 8 يوليو 2026 (حسين بيضون)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

لبنان | تعويل على زيارة عون لواشنطن والاحتلال يواصل القصف والتفجيرات

منشأة نفطية في جزيرة خارج الإيرانية، 23 فبراير 2016 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إيران تتحدى التهديدات الأميركية بغزو جزيرة خارج: ننتظركم بفارغ الصبر