الشيباني في الكويت بعد أيام من زيارته الرياض

- وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الكويت لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك، في إطار تحرك دبلوماسي سوري لتعزيز الانفتاح على الدول العربية. - الزيارة تهدف إلى بحث آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين دمشق والكويت، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتأتي بعد زيارة الشيباني للسعودية ولقائه مع وزير الخارجية السعودي. - تأتي الزيارة بعد نشاط دبلوماسي مكثف في دمشق والدوحة، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وملفات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية وفرص الاستثمار.

وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري

أسعد الشيباني إلى دولة الكويت، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، في إطار تحرك دبلوماسي سوري متواصل لتعزيز الانفتاح على الدول العربية. وكان في استقبال الشيباني لدى وصوله إلى الكويت نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن الزيارة تأتي لبحث آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين دمشق والكويت، إضافة إلى تعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين. وتُعدّ هذه الزيارة الثانية للشيباني إلى الكويت، بعدما زارها في يونيو/حزيران 2025، ضمن وفد رسمي رفيع برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع، كما سبق أن أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتي في فبراير/ شباط الماضي أكد خلاله أهمية تطوير العلاقات الثنائية.

وتأتي زيارة الشيباني إلى الكويت بعد أيام من زيارة رسمية أجراها إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سورية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الشيباني إلى الكويت أيضاً، بعد أيام من نشاط دبلوماسي مكثف شهدته دمشق والدوحة، إذ استقبل الشرع، يوم السبت من الأسبوع الماضي، في قصر الشعب بدمشق، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، واستعرضا الجهود الداعمة مسار الانفتاح والتعاون الإقليمي، إلى جانب ملفات إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية وفرص الاستثمار في مرحلة التعافي.