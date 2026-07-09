الشيباني: رفع سورية من قائمة الإرهاب الأميركية إغلاق لصفحة سوداء

- إزالة سوريا من قائمة الإرهاب: أعلن وزير الخارجية السوري عن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واصفًا القرار بأنه "إغلاق صفحة سوداء"، مما يفتح الباب أمام إعادة الإعمار واستثمارات أمريكية محتملة. - التداعيات الاقتصادية والسياسية: القرار ينهي قيودًا أمريكية مثل المساعدات وصادرات الأسلحة، ويعكس تحولًا في النظرة الأمريكية نحو استقرار سوريا، مما يعزز فرص العودة للاقتصاد العالمي. - التحديات والفرص المستقبلية: القرار إيجابي لكنه يتطلب تجاوز قوانين مثل قانون محاسبة سوريا، مع ضرورة تحقيق شروط سياسية وأمنية لاستغلال فترة حكم ترامب في جلب الاستثمارات.

وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قرار الإدارة الأميركية رفع سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنه "إغلاق صفحة سوداء في تاريخ سورية"، مشيرًا إلى أن التصنيف فُرض عام 1979 بسبب سياسات النظام السابق. ونشر الشيباني، عبر منصة "إكس"، صورة جمعته بالرئيس السوري أحمد الشرع، وهما يحملان نسخة من القرار الموقّع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك على متن طائرة العودة إلى دمشق عقب مشاركتهما في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، التي استضافتها العاصمة التركية أنقرة.

وقال وزير الخارجية السوري، في منشوره: "ضمن توجيهات الرئيس أحمد الشرع أغلقنا صفحة سوداء في تاريخ سورية برفع التصنيف الذي فُرض عليها بسبب سياسات النظام البائد عام 1979"، مضيفًا: "كل الشكر والتقدير للولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب على هذا القرار، ولوزير الخارجية ماركو روبيو، وللسفير توم باراك، ولكل من وقف إلى جانب سورية".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار الاقتصادية المترتبة على رفع سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ ما هي الشروط التي يجب على الحكومة السورية تحقيقها لاستكمال إلغاء العقوبات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكان ترامب قد أبلغ الرئيس السوري، أمس الأربعاء، بقراره رفع اسم سورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، في رسالة أكد فيها أنه أوفى بوعده بإزالة العقبات التي تعرقل إعادة إعمار البلاد، وأكد أن شركات أميركية مستعدة للاستثمار في سورية والمساهمة في دعم اقتصادها. كما أعلن السيناتور الأميركي جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في منشور على منصة "إكس"، تأييده للقرار، وقال إن رفع سورية من القائمة "يمثل خطوة مهمة لدعم المرحلة الجديدة في البلاد"، مؤكداً أنه سيعمل مع الإدارة الأميركية والكونغرس لاستكمال الإجراءات اللازمة لدخول القرار حيّز التنفيذ.

ويترتب على إزالة سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب إنهاء مجموعة من القيود الأميركية، تشمل المساعدات الخارجية، وصادرات ومبيعات الأسلحة، وبعض ضوابط تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى قيود مالية وإجراءات عقابية أخرى كانت مفروضة بموجب القوانين الأميركية الناظمة لهذا التصنيف. وتوجد سورية على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ أن أنشأ الكونغرس هذه القائمة عام 1979، وكان هذا التصنيف يفرض عليها، وعلى الجهات المتعاملة معها، قيودًا اقتصادية ومالية واسعة النطاق.

للعودة إلى الاقتصاد العالمي

ويرى الباحث والمختص في العلاقات الدولية سامر الأحمد أن هناك دلالات لهذا الإعلان، وقال لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن اختيار أنقرة لم يكن صدفة. ترامب أراد أن يقول إن سورية دخلت مرحلة سياسية جديدة، وإن واشنطن باتت تنظر إليها من زاوية الاستقرار لا العزلة". وأضاف: "كما أن الإعلان من تركيا يحمل اعترافا بدورها في الملف السوري، ويوجه رسالة إلى الحلفاء بأن دعم استقرار سورية أصبح جزءا من ترتيبات الأمن الإقليمي".

ويترتب على القرار الأميركي رسالة واضحة، وفق الأحمد، فـ"المطلوب حاليا هو الاستمرار في بناء دولة سورية مستقرة، ومواصلة مكافحة الإرهاب، ومنع استخدام الأراضي السورية لتهديد دول أخرى"، مشيرا إلى أن "هذه ليست شروطا استثنائية بقدر ما هي التزامات طبيعية لأي دولة تريد العودة إلى المجتمع الدولي". لكن، في المقابل، أشار إلى أن "القرار يعكس قناعة أميركية بأن سورية قطعت شوطا مهما يبرر إنهاء تصنيف استمر نحو 47 عاما".

وتتجاوز الخطوة الأميركية بإزالة سورية من القائمة البعد السياسي، حيث قال الأحمد إن الخطوة "تمنح سورية فرصة حقيقية للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وتشجع المستثمرين، وتفتح الباب أمام تمويل مشاريع إعادة الإعمار، كما أنها تعزز ثقة المجتمع الدولي بالحكومة الجديدة، وهو ما قد ينعكس على استكمال توحيد مؤسسات الدولة".

وعلى صعيد الاستقرار، أضاف الباحث السوري أنه "من الطبيعي أن يسهم هكذا قرار في تحسن الاقتصاد وزيادة الانفتاح الدولي، بما يدعم الاستقرار الداخلي، لأن فرص العمل وتحسن الخدمات وتقوية مؤسسات الدولة تقلل من البيئة التي تستغلها الجماعات المتطرفة. لذلك، يمكن اعتبار القرار بداية مرحلة جديدة تمنح سورية فرصة واقعية للتعافي إذا أُحسن استثمارها".

انعكاسات ممتازة

بدوره، يرى السياسي والباحث السوري المقيم في واشنطن أيمن عبد النور أن الانعكاسات "ستكون إيجابية وممتازة لقرار إزالة سورية من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب"، موضحا أنها "خطوة أخرى كبيرة بعد إزالة قانون قيصر، إذا ما سارت وفق السلاسة المطلوبة خلال مدة 45 يوما".

وقال عبد النور لـ"العربي الجديد": "بناء على هذا التسلسل السريع للأحداث، تُلغى رسميا سورية من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ويبقى لدينا قانونان فقط يعرقلان سورية، وهما قانون محاسبة سورية الذي وضع عام 2004، وقانون محاسبة سورية وانتهاكات حقوق الإنسان عام 2012، وبالتالي فهما أيضا بحاجة إلى تصويت مجلس النواب ومجلس الشيوخ".

ومع إزالة سورية من القائمة، تكون مفتوحة أمام الاستثمارات، كما يشير عبد النور، ويبقى أمام الحكومة خطوة خلق المناخ المناسب للاستثمار، الذي يجب أن تعمل عليه بعجالة للاستفادة من إلغاء العقوبات، مبينا أن الحكومة السورية الحالية أمام فرصة لاستغلال فترة حكم ترامب، وقال: "لا نعلم من سيأتي بعده، ولذلك يجب أن تستفيد سورية من فترة حكم ترامب لجلب الاستثمارات وإعادة الإعمار خلال العامين المقبلين". وأشار السياسي السوري إلى أن شروط وضمانات إلغاء قانون قيصر هي ذاتها التي ارتبط بها إزالة سورية من القائمة، مبينا أنه تبقت أمام الحكومة السورية "ثلاثة شروط يجب العمل على تحقيقها وإنهائها، وهي: إنهاء الوضع مع "قوات سوريا الديمقراطية"، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية بمشاركة كافة مكونات المجتمع السوري في كل مستويات الإدارة، وأيضا ملف المقاتلين الأجانب"، متابعا: "هذه القضايا ينتظر من الحكومة العمل عليها بشكل مكثف".

وأدرجت الولايات المتحدة سورية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في 29 ديسمبر/ كانون الأول 1979 خلال فترة ولاية الرئيس جيمي كارتر، وكانت سورية من أولى الدول في القائمة، وأدرجت فيها إلى جانب كل من العراق وليبيا واليمن الجنوبي، خلال فترة حكم حافظ الأسد للبلاد، على خلفية دعم سورية لبعض الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وتخضع خطوة إزالة سورية من القائمة لإجراءات تتبع مساراً قانونياً وإدارياً، تبدأ بالمراجعة والتحقيق الفني من قبل وزارة الخارجية، من ثم خطوة الضمانات الرسمية والتعهدات والتي تلزم الرئيس السوري بوثيقة تعهدات مكتوبة موجهة للحكومة الأميركية، يليها شهادة من الرئيس الأميركي للكونغرس، من ثم فترة مراجعة الكونغرس، بعدها النشر في السجل الفيدرالي والاعتماد النهائي، وفق معايير وآليات رفع الدول من قائمة الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية.