الشيباني: الشرع في البيت الأبيض نوفمبر الجاري

- أكد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، في منتدى حوار المنامة 2025، أن الرئيس أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض قريباً لبحث إعادة إعمار البلاد، مشدداً على أن سورية تسعى لتكون جسراً للتعاون والانفتاح الإقليمي والدولي. - أشار الشيباني إلى التزام الحكومة السورية بتعزيز السلم الأهلي والعدالة، معترفاً بوجود أكثر من 250 ألف مفقود بسبب النظام السابق، ومؤكداً على أهمية التنوع الثقافي والعرقي كمصدر قوة. - أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط كميات كبيرة من المخدرات في ريف دمشق، في إطار جهود مكافحة تهريب وترويج المخدرات.

قال وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، خلال كلمة له في منتدى حوار المنامة 2025، إن الرئيس أحمد الشرع سيزور البيت الأبيض خلال الأيام القادمة، مشيراً حسب ما نقلت وكالة رويترز أن إعادة إعمار البلاد ستكون ضمن المباحثات.

وأوضح الشيباني خلال المنتدى أن سورية "لا تريد أن تكون مركزاً للاستقطاب الإقليمي أو الدولي، بل تسعى لأن تكون جسراً للتعاون والانفتاح بين الجميع"، مشدداً على أن دمشق ماضية في بناء علاقاتها الخارجية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأوضح وفق ما نقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" اليوم الأحد، أنّ بلاده "تسعى لأن يكون القانون هو الأساس الذي يجمع جميع مكونات الشعب السوري"، مؤكداً التزام الحكومة بتعزيز السلم الأهلي وترسيخ العدالة بعد سنوات من التحديات التي مرّت بها البلاد.

وأضاف الوزير أن "سورية واجهت خلال الفترة الماضية ظروفاً صعبة وتحديات كبيرة، لكنها لم تستسلم أمامها، بل تمسكت بمسار السلم الأهلي وتحقيق العدالة"، كاشفاً أن هناك أكثر من 250 ألف مفقود على يد النظام السابق، في إشارة إلى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت قبل التغيير السياسي في البلاد.

وأشار الشيباني إلى أن سورية تفتخر بتنوعها الثقافي والعرقي، معتبراً ذلك مصدر قوة وغنى وركيزة أساسية في مشروع الدولة الجديدة، لافتاً إلى أن دمشق "تمد يدها إلى الحلفاء والأصدقاء في المنطقة بما يعود بالنفع على جميع شعوبها".

وكان وزير الخارجية السوري وصل يوم أمس السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد رسمي للمشاركة في أعمال مؤتمر "حوار المنامة 2025". وقالت وزارة الخارجية إن الشيباني التقى مستشارة رئيس الجمهورية الفرنسية آن كلير ليجيندر والوفد المرافق لها على هامش المؤتمر، إذ جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي مشاركة سورية في منتدى حوار المنامة هذا العام في إطار عودة تدريجية للانخراط الإقليمي والدبلوماسي بعد سنوات من العزلة، في وقت تحاول فيه الحكومة الجديدة إعادة ترميم العلاقات العربية والدولية، وترسيخ صورة أكثر انفتاحاً واعتدالاً في السياسة الخارجية.

ميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم، أنّ وحدات فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدّرة في منطقة الزبداني قرب الحدود السورية مع لبنان، كانت مخبّأة بطريقة غير مسبوقة داخل أحد القبور في المنطقة. وذكرت الوزارة عبر قناتها الرسمية في "تليغرام" اليوم، أنّ "الكميات المضبوطة شملت 323 كفّاً من مادة الحشيش المخدّر، إضافة إلى نحو 35 ألف حبة كبتاغون، عُثر عليها خلال مداهمة ميدانية دقيقة نُفّذت بناءً على معلومات استخبارية مسبقة"، وأوضحت أنّ العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لملاحقة شبكات تهريب وترويج المخدرات، مشيرة إلى أنّ التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن كامل الشبكة المتورطة في العملية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.