الشيباني إلى الصين اليوم في أول زيارة رسمية له

- يجري وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية إلى الصين لإجراء مباحثات مع المسؤولين الصينيين، بعد استقباله السفير الصيني في دمشق في يونيو الماضي لتعزيز التعاون والدعم المتبادل بين البلدين. - استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وفوداً صينية في مناسبات سابقة، مما يعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة بعد تحفظات الصين بشأن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام. - التقى الشيباني مع المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي، آن كلير لو جاندر، لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وفرنسا.

يجري وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أول زيارة رسمية له إلى الصين اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة الأنباء السورية (سانا)، وذلك بهدف إجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الصينيين. وكان الشيباني استقبل في يونيو/حزيران الماضي السفير الصيني في سورية بمقر الوزارة في دمشق، وتناول الطرفان، وفق بيان صدر عن الخارجية وقتها، سبل التعاون بين البلدين، وسط تأكيد الدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسبق أن استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في مايو/أيار وفداً صينياً ترأسه تشين وي تشينغ المدير العام لإدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية. والتقى الشرع، بحضور الشيباني، وفداً صينياً يرأسه شي هونغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سورية، في فبراير /شباط 2025 في قصر الشعب بدمشق، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

وجاء اللقاء بين الشرع والوفد الصيني بعد مؤتمر صحافي لوزارة الخارجية الصينية، عقد في 18 فبراير/شباط الجاري، وأعرب فيه المتحدث باسم الوزارة قو جياكون عن تحفظات الصين الشديدة بشأن اقتراح بعض الدول رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام آنذاك.

في سياق متصل، التقى الشيباني آن كلير لو جاندر، المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلنت الوزارة عبر فيسبوك، وناقش الطرفان عدة قضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.