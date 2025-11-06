الشرع يلتقي غوتيريس وتاجاني على هامش مؤتمر قمة المناخ في البرازيل

- الرئيس السوري أحمد الشرع يشارك في مؤتمر قمة المناخ (COP30) في بيليم البرازيلية، حيث أجرى لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. - خلال اللقاء مع تاجاني، تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي، مع التركيز على إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، وأكد تاجاني التزام إيطاليا بدعم استقرار سوريا وحماية الجاليات المسيحية. - الشرع وصل إلى بيليم برفقة وفد حكومي، حيث استقبله الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للمشاركة في الشق الرئاسي للمؤتمر.

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، سلسلة لقاءات سياسية في مدينة بيليم البرازيلية، على هامش مشاركته في مؤتمر قمة المناخ (COP30)، شملت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.

وقالت الرئاسة السورية عبر معرفاتها الرسمية إن الشرع التقى غوتيريس، بحضور الشيباني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ (COP30) المنعقد في مدينة بيليم البرازيلية. وفي لقاء منفصل، بحث الشرع مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، بحضور الشيباني، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد تاجاني في تغريدة على منصة "إكس" أن إيطاليا ملتزمة بدعم استقرار سورية، وتعمل من أجل الدفع باتجاه عملية سياسية سلمية وشاملة، مع تأكيد أهمية حماية الجاليات المسيحية في المنطقة. وأضاف تاجاني أن الجانبين اتفقا على فتح مسارات للتعاون الاقتصادي وإعادة تفعيل الشراكات مع الشركات الإيطالية، بما يخدم فرص إعادة الإعمار والتنمية في سورية.

ووصل الشرع، على رأس وفد حكومي ضمّ وزير الخارجية ووزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، اليوم الخميس، إلى مدينة بيليم في جمهورية البرازيل الاتحادية، للمشاركة في الشقّ الرئاسي لمؤتمر قمة المناخ، حيث استقبله في قاعة انعقاد القمة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.