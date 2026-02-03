الشرع يلتقي المجلس الوطني الكردي ويؤكد ضمان حقوق الأكراد دستورياً

- التقى الرئيس أحمد الشرع وفداً من المجلس الوطني الكردي في دمشق، حيث تم بحث قضايا حقوق الأكراد في سورية ضمن إطار الدستور، مع التأكيد على المواطنة المتساوية والخصوصية الثقافية والاجتماعية. - رحّب وفد المجلس الوطني الكردي بالمرسوم الرئاسي رقم 13، معتبرًا إياه خطوة لتعزيز حقوق الأكراد، وأكد وزير الخارجية على أهمية هذه الحقوق ضمن وحدة الأراضي السورية. - أصدر المجلس الوطني الكردي بيانًا يدعو لتنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بجدية، مشددًا على الحوار الوطني لتحقيق الحقوق القومية المشروعة.

قالت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس أحمد الشرع التقى في قصر الشعب بدمشق وفداً من المجلس الوطني الكردي، حيث بُحث عدد من القضايا السياسية والوطنية، وفي مقدمتها أوضاع المواطنين الأكراد في سورية، وسبل ضمان حقوقهم ضمن إطار الدولة السورية. وذكرت الرئاسة أن الرئيس الشرع أكد، خلال اللقاء، التزام الدولة السورية بضمان حقوق المواطنين الأكراد في البلاد، ضمن إطار الدستور، وبما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية ويحفظ الخصوصية الثقافية والاجتماعية، في سياق الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها.

من جهته، رحّب وفد المجلس الوطني الكردي بالمرسوم الرئاسي رقم 13، معتبراً إياه خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمواطنين الأكراد في سورية. ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من استقبال وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أمس الاثنين، في العاصمة دمشق، وفداً من المجلس الوطني الكردي برئاسة محمد إسماعيل، حيث أُكِّد، خلال اللقاء، وحدة الأراضي السورية وسلامتها.

وشدّد الوزير الشيباني، بحسب ما أوردته وزارة الخارجية، على حقوق المواطنين الأكراد في سورية، بما يعزز مبدأ المواطنة المتساوية، ويحفظ خصوصيتهم الثقافية والاجتماعية ضمن إطار سورية الموحدة، مؤكداً أن هذه الحقوق تشكّل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري.

وكان المجلس الوطني الكردي في سورية قد أصدر، يوم الأحد الماضي، بياناً أكد فيه أنه يرى في الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني الماضي خطوة تتطلب تعاملاً مسؤولاً، معرباً عن أمله في أن يُنفّذ الاتفاق بجدية وبصورة مستدامة، بما يجنّب البلاد مزيداً من المعاناة والتوتر، ويسهم في عودة النازحين إلى ديارهم.

واعتبر المجلس أن هذا الاتفاق، إلى جانب المرسوم الرئاسي رقم /13/، يشكّل مدخلاً لإطلاق حوار وطني جاد بين الحكومة السورية وممثلي الشعب الكردي، يهدف إلى تحقيق الحقوق القومية المشروعة، ورفع المظالم التاريخية كافة، وتثبيتها دستورياً.

وأكد البيان أن ضمان حقوق جميع المكونات السورية، على أساس الشراكة الحقيقية والعدالة والمساواة، يمثّل الركيزة الأساسية لصون المصلحة الوطنية العليا، ويؤمّن الأمن والاستقرار المستدام، ويكفل العيش الكريم لجميع السوريين دون استثناء.