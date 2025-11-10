الشرع يعقد اليوم مباحثات غير مسبوقة مع ترامب في البيت الأبيض

- الرئيس السوري أحمد الشرع يعقد محادثات تاريخية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بعد شطبه من قائمة الإرهاب الأميركية، مما يعكس تحوله من زعيم متشدد إلى رجل دولة عالمي. - زيارة الشرع تتضمن اجتماعات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي وممثلين عن منظمات سورية، مع احتمالية توقيع اتفاق للانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش. - الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بعد تعاون الحكومة السورية في قضايا إنسانية وأمنية، مما يعكس التقدم بعد رحيل بشار الأسد.

يعقد الرئيس السوري

أحمد الشرع محادثات غير مسبوقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بعد أيام على شطبه من قائمة واشنطن للإرهاب. ويُعدّ الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ الاستقلال عام 1946.

ورأى مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية مايكل حنا، وفق "فرانس برس"، أن زيارة الشرع إلى البيت الأبيض "تحمل رمزية كبيرة للزعيم الجديد للبلاد الذي يأخذ خطوة في تحوله المذهل من زعيم متشدد إلى رجل دولة عالمي". والتقى الشرع ترامب أول مرة في السعودية أثناء جولة إقليمية كان الرئيس الأميركي يقوم بها في المنطقة في مايو/أيار الماضي.

وبعد وصوله إلى واشنطن، اجتمع الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لبحث إمكانية مساعدة سورية بعد سنوات من الحرب، ومع ممثلين عن منظمات سورية. وأعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم برّاك في وقت سابق من هذا الشهر أن الشرع قد يوقّع اتفاقاً اليوم الاثنين للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن. وأفاد مصدر دبلوماسي في سورية "فرانس برس" بأن الولايات المتحدة تعتزم في الوقت نفسه إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق "لتنسيق المساعدات الإنسانية ومراقبة التطورات بين سورية وإسرائيل".

ورفعت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخطوة ذاتها. وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الولايات المتحدة رفعت اسم الشرع وخطاب من قائمة العقوبات، كما رفعتهما الوزارة من تصنيف "الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص". وكان قرار وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، شطب الشرع من القائمة السوداء متوقعاً. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن حكومة الشرع تعاونت مع الولايات المتحدة في العثور على أي أميركيين مفقودين، والتخلّص من أي أسلحة كيميائية ما زالت في سورية، وأكد أن "هذه التدابير يتم اتخاذها في معرض الإقرار بالتقدم الذي تظهره القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد وأكثر من خمسين عاماً من القمع في ظل نظام عائلة الأسد".

وتأتي زيارة الشرع إلى واشنطن بعدما زار مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول، ليكون أول رئيس سوري منذ عقود يلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقادت واشنطن الأسبوع الماضي تصويتاً لمجلس الأمن رفع العقوبات الأممية المفروضة عليه. وكان ترامب قد وقّع في مطلع يوليو/تموز الماضي أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأميركية على سورية التي فُرضت على مراحل بدءاً في عام 1979، وتعززت وتعمقت أكثر خلال سنوات الثورة للضغط على نظام الأسد. وأخذت هذه العقوبات أبعاداً أوسع مع صدور قوانين فرضت عقوبات أكثر شدة على نظام الأسد والمتعاونين معه، أولها "قانون قيصر" الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2020، ونصّ على فرض عقوبات على الأسد وأركان حكمه، وعلى أي جهة تقدم الدعم أو تتعامل معه.

(فرانس برس، العربي الجديد)