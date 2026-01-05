الشرع يظهر في دمشق والداخلية السورية تنفي شائعات حول محاولة اغتياله

- ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع في أحد المحال التجارية بدمشق، بعد نفي وزارة الداخلية شائعات استهدافه في حادثة إطلاق نار بالقصر الرئاسي، مؤكدة كذب الادعاءات وداعية لتحري الدقة في نقل الأخبار. - أكد مصدر دبلوماسي وقوع إطلاق نار في القصر الرئاسي دون تفاصيل إضافية، مما زاد من الشائعات حول غياب الرئيس منذ مشاركته في حفل إطلاق العملة الجديدة. - استهدف مجهولون مسجداً ومحيط مطار المزة العسكري بصاروخين كاتيوشا، دون وقوع خسائر بشرية، وأُطلقا من بساتين زراعية بريف دمشق.

ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الاثنين، في أحد المحال التجارية في دمشق، وذلك عقب نفي وزارة الداخلية السورية شائعات حول محاولة استهدافه برفقة عدد من الشخصيات القيادية في حادثة إطلاق نار داخل القصر الرئاسي في دمشق.

ونشرت قناة الإخبارية السورية مقطعاً مصوراً يُظهر الرئيس الشرع يتسوّق من أحد المحال التجارية بالعملة الجديدة في دمشق.

وكان المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا، قد قال في منشور عبر منصة "إكس"، إن "بعض المنصات تداولت أنباءً عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف رئيس الجمهورية العربية السورية وعدد من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية". وأكد البابا "كذب هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً"، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والمسؤولية وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة".

من جهته، قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، اليوم الاثنين، إن "إطلاق نار حصل في القصر الرئاسي ليل 30 كانون الأول/ديسمبر"، من دون أن يخوض في تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث أو أسبابه. ولم تكشف الوكالة هوية المصدر، غير أنها قالت إن دولته تُعد من أبرز الداعمين للسلطة السورية الجديدة.

وعزز الشائعات غياب الظهور العلني للرئيس السوري أحمد الشرع منذ مشاركته، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025، في حفل إطلاق العملة الجديدة للمصرف المركزي السوري الذي أُقيم في قصر المؤتمرات بدمشق.

وفي سياق أمني متصل، كان مجهولون قد استهدفوا، يوم السبت الماضي، مسجداً في منطقة مزة فيلات غربية ومحيط مطار المزة العسكري، الواقع في الطرف الغربي من العاصمة دمشق، بصاروخين من نوع "كاتيوشا"، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية. وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" حينها أن الصاروخين أُطلقا من بساتين زراعية في منطقة داريا بريف دمشق، مشيرة إلى أن موقع الاستهداف يبعد نحو سبعة كيلومترات عن القصر الجمهوري.