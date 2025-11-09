الشرع يصل إلى واشنطن للقاء ترامب في أول زيارة لرئيس سوري

- وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة في زيارة تاريخية للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث من المتوقع توقيع اتفاق للانضمام إلى التحالف الدولي ضد "داعش". - يسعى الشرع إلى إنهاء العقوبات المفروضة على سورية، خاصة قانون قيصر، الذي يعيق الاقتصاد السوري ويمنع تدفق الاستثمارات. - شطبت الولايات المتحدة الشرع من قائمة الإرهاب، في خطوة تعكس التقدم الذي أحرزته القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد، مما يمهد لتحسين العلاقات الدولية.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، مساء أمس السبت، في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويتوقّع أن توقّع دمشق خلال هذه الزيارة اتفاقاً للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي تقوده واشنطن، كما كان قد أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس برّاك.

وأجرى الشرع أول زيارة له إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث ألقى كلمة. وتُعدّ مسألة وضع حد لقوانين عقوبات مفروضة على سورية أبرزها القانون الشهير المعروف بقانون قيصر أولوية لدى الرئيس السوري الذي يلتقي الرئيس الأميركي في خطوة بالغة الأهمية ولها الكثير من الدلالات السياسية متعددة الجوانب.

والقانون الذي دخل حيّز التنفيذ رداً على المجازر التي ارتكبها نظام الأسد، وتصفية الآلاف من المعتقلين في السجون، لا يزال محل نقاش وجدل في أروقة السياسة والمشرعين الأميركيين، رغم تأييد الإدارة الأميركية المعلن لإلغاء هذا القانون الذي يتضمن عقوبات صارمة بحق سورية تكبّل الاقتصاد السوري وتحول دون إعادته إلى النظام المالي العالمي، وتقع حائلاً دون تدفق الاستثمارات وانخراط الشركات الكبرى في عمليات إعادة الإعمار. واستغرق إنجاز هذا القانون نحو ست سنوات، ونص على فرض عقوبات على الأسد وأركان حكمه البائد، وعلى أي جهة تقدم الدعم أو تتعامل معه.

وكان الرئيس ترامب قد وقّع في يونيو/ حزيران الفائت أمراً تنفيذيا ينهي البرنامج الأميركي للعقوبات على سورية لمنحها "فرصة للازدهار". ويحق للرئيس الأميركي إلغاء أو تجميد العقوبات الرئاسية التي فرضت على سورية بأوامر تنفيذية وعددها ثمانية أوامر إدارية، صدرت بين عامي 2004 و2019 دون الحاجة للرجوع إلى الكونغرس بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، للحصول على موافقته.

وقبيل الزيارة، شطبت الولايات المتحدة الجمعة رسمياً الشرع من قائمة الإرهاب، غداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه أيضاً. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت: "هذه التدابير يجري اتخاذها في معرض الإقرار بالتقدم الذي تظهره القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد وأكثر من خمسين عاماً من القمع في ظل نظام عائلة الأسد".

(فرانس برس، العربي الجديد)