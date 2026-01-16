- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يعترف بالهوية الكردية، يمنح الجنسية لمكتومي القيد، ويعتبر اللغة الكردية لغة وطنية، مما يعزز التنوع الثقافي واللغوي في سوريا. - يتيح المرسوم تدريس اللغة الكردية في المدارس، يلغي قوانين إحصاء 1962، ويمنح الجنسية السورية للأكراد، مع مساواتهم في الحقوق والواجبات، ويعتبر عيد "النوروز" عطلة رسمية. - يشدد المرسوم على خطاب وطني جامع، يحظر التمييز، ويجرم التحريض على الفتنة، داعياً الأكراد للمشاركة في بناء الوطن والحفاظ على وحدته.

أصدر الرئيس السوري

"أدعوكم للمشاركة في بناء الوطن" الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً خاصاً يضمن حقوق الكرد وخصوصياتهم لتكون مصونة بنص القانون.#أحمد_الشرع#سوريا pic.twitter.com/95zld70M7O — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) January 16, 2026

أحمد الشرع، مساء اليوم الجمعة، مرسوماً يُرسّخ الاعتراف بالهوية الكردية ويمنح الجنسية لمكتومي القيد، ويعتبر اللغة الكردية لغة وطنية. ويؤكد المرسوم رقم (13) لعام 2026، أن المواطنين السوريين الكرد يشكّلون جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وبحسب نص المرسوم، الصادر استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، تلتزم الدولة السورية بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم، وفنونهم، وتطوير لغتهم الأم، وذلك في إطار السيادة الوطنية.

وتنصّ المادة الثالثة من المرسوم على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، مع السماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو في إطار نشاط ثقافي تعليمي. كما يلغي المرسوم جميع القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وينصّ على منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.

ويقرّ المرسوم اعتبار عيد "النوروز" في 21 مارس/ آذار عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء سورية، بوصفه عيداً وطنياً يعبّر عن الربيع والتآخي. ويشدد المرسوم على التزام مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع، مع حظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي، وتجريم التحريض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة. كما يكلّف المرسوم الوزارات والجهات المعنية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

وتوجه الشرع بكلمة أوردتها وكالة الأنباء السورية (سانا) للأكراد بالقول: "حذارِ أن تصدقوا رواية أننا نريد شراً بأهلنا الكرد، فوالله من يمسكم بشرّ فهو خصيمنا إلى يوم الدين، المحيا محياكم، وإنّا لا نريد إلا صلاح البلاد والعباد والتنمية والإعمار ووحدة البلاد". وحث الشرع "كل من هجر من أرضه قسراً أن يعود آمناً سالماً دون شرط أو قيد سوى رمي السلاح"، داعياً الأكراد "للمشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن والحفاظ على سلامته ووحدته، وأن ننبذ ما سوى ذلك".