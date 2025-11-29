الشرع يشارك من حلب باحتفالات "التحرير": كانت بوابة لتحرير سورية

دمشق

عدنان علي

عدنان علي مراسل "العربي الجديد" في سورية
عدنان علي
عدنان علي
29 نوفمبر 2025
الشرع خلال خطاب في قلعة حلب، 29 نوفمبر 2025 (الرئاسة السورية/فيسبوك)
الشرع خلال خطاب في قلعة حلب، 29 نوفمبر 2025 (الرئاسة السورية/فيسبوك)
- وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى قلعة حلب للمشاركة في احتفالية ذكرى تحرير المدينة، مشيداً بدور حلب كمنارة للاقتصاد والعمران والازدهار، ومؤكداً على أن تحريرها كان لحظة فارقة في تاريخ سورية.
- شدد الشرع على أن ولادة حلب من جديد كانت بوابة لتحرير سورية بأكملها، مشيراً إلى أن تحرير حلب أسهم في تحرير دمشق وإعادة البسمة إلى وجوه أطفال سورية.
- احتفلت وزارة الداخلية السورية بالذكرى الأولى لسقوط النظام بعرض رسمي لعرباتها بالهوية البصرية الجديدة، تعبيراً عن روح الشباب السوري العصري وقطيعة مع ماضي النظام البائد.

وصل الرئيس السوري

أحمد الشرع، اليوم السبت، إلى قلعة حلب شمالي سورية، للمشاركة في احتفالية ذكرى تحرير المدينة، معتبراً أن الوصول إلى حلب قبل عام، شكل لحظات فارقة في تاريخ سورية. وقال الشرع في كلمة له من على مدرج قلعة حلب: "في مثل هذه اللحظات، كانت الساعات الأولى لدخول مدينة حلب التي خسرت على أسوارها الكثير، وضحى لأجلها الشعب، وسالت سيول من الدماء حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. في مثل هذه اللحظات، كانت تختلجنا المشاعر ونحن نرقب لحظة بلحظة دخول الأبطال إلى مدينة حلب لتحرير أهلها من النظام السابق".

وشدّد على أنه "مع ولادة حلب من جديد، وُلدت سورية بأكملها، وفي مثل هذه اللحظات كان يُكتب تاريخ جديد لسورية بأكملها، من خلال حلب وقلعتها الشامخة". ولفت إلى أن حلب كانت بوابة لتحرير سورية بأكملها، قائلاً: "من أسوار حلب رأينا الشام قد حُررت، ومن أسوار هذه القلعة رأينا المجاهدين في قلب دمشق. بعد أن كسرنا قيد حلب، حررت السجون وعادت البسمة إلى وجوه أطفال سورية". ووصف حلب بأنها منارة للاقتصاد، والعمران، والبناء، والازدهار.

خلال السيطرة على مطار حلب، 2 ديسمبر 2024(قاسم رماح/الأناضول)
ريف حلب... بوابة "ردع العدوان" إلى عمق سورية

والتقى الشرع في وقت سابق اليوم بالفعاليات المدنية والعسكرية في حلب، برفقته وزير الداخلية أنس خطاب ومحافظ حلب عزام الغريب. وبمناسبة الذكرى الأولى لسقوط النظام أيضاً، احتفلت وزارة الداخلية السورية بالعرض الرسمي لعرباتها بالهوية البصرية الجديدة، في مسيرة استعراضية بدأت من طريق المزة، مروراً بساحة الأمويين، وصولاً إلى دوار الكارلتون في العاصمة دمشق، وشاركت في المسيرة الاستعراضية عشرات السيارات الجديدة من مختلف الاختصاصات، مزوّدة بالتصميم الجديد الذي يعكس الهوية البصرية الموحدة للوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إنّ "هويتنا البصرية الجديدة تعبير واضح عن روح الشباب السوري العصري وقطيعة شجاعة مع ماضي النظام البائد وقمعه"، ورأى أن هذه خطوة تعيد لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية "دورها الخدماتي الحقيقي، وتستجيب لطلبات المواطنين عبر إغلاق الباب أمام أي مفسد ينتحل صفة أمنية".

