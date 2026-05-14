استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في مكتبه بقصر الشعب، في العاصمة دمشق، الفنان جمال سليمان، أبرز الفنانين السوريين الذين ساندوا الثورة ضد النظام السابق، ما اضطره إلى مغادرة البلاد مطلع عام 2012 بسبب تهديدات أمنية إلى العاصمة المصرية القاهرة، والتي يقيم فيها منذ ذلك الحين.

السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل الفنان جمال سليمان في قصر الشعب بدمشق

ونشر سليمان صوراً جمعته مع الشرع على صفحته في "فيسبوك"، وكتب أنه استمع منه "عن موضوعات عدة تخص المصالح الوطنية، وعلى رأسها الطموحات التنموية الكبيرة التي ستحدث نقلة كبيرة في سورية وفي حياة السوريين". وأضاف: "كما كانت فرصة بالنسبة لي كمواطن سوري لأن أتحدث عن أهمية العدالة الانتقالية جنباً إلى جنب مع المصالحة الوطنية الشاملة، ولمست من سيادته الاهتمام المخلص في هذه المسألة".

ولم يصدر عن الجانب الحكومي أيّ تفاصيل بشأن اللقاء.

ويُنظر إلى هذا اللقاء على أنه تكريم للفنان جمال سليمان، المولود في دمشق عام 1959، وللموقف الذي اتخذه مبكراً في مساندة ودعم الثورة السورية على نظام بشار الأسد في ربيع عام 2011. وانخرط سليمان في الشهور الأولى من الثورة في حراك سياسي للتوصل إلى حلول تجنّب البلاد دورات العنف التي كان النظام السابق بدأها ضد المتظاهرين، فكان جزءاً من "المبادرة الوطنية الديمقراطية" التي أُعلنت في عام 2011، وضمت 41 مسؤولاً سابقاً في نظام الأسد وحزب البعث ومثقفين سوريين، ودعت إلى "الانتقال السلمي في سورية من نظام الحكم الذي قام على منهج سياسي يعود إلى مرحلة حركة التحرر العربية والحرب الباردة باسم الديمقراطية الشعبية، إلى نظام حكم ديمقراطي برلماني".

وتجاهل النظام السابق هذه المبادرة ومبادرات أخرى طُرحت لتطويق الأزمة وأرهب معارضيه، ما دفع الفنان جمال سليمان إلى المغادرة إلى القاهرة. وذكر سليمان في أكثر مناسبة إعلامية خلال السنوات الماضية أنه تلقى تهديدات أمنية من كبار أركان النظام السابق نتيجة موقفه. وفُصل سليمان من نقابة الفنانين في عام 2015 مع آخرين على خلفية موقفهم السياسي المعارض.

وخلال سنوات الثورة انخرط سليمان في الحراك السياسي المعارض، وكان جزءاً من منصة سياسية عُرفت بـ"منصة القاهرة"، شكلت مع منصات أخرى ما كان يُعرف بـ"هيئة التفاوض"، التي خاضت مع نظام الأسد جولات تفاوض تحت رعاية أممية لم تفض إلى نتائج.