يزور الرئيس السوري أحمد الشرع برلين الثلاثاء، وفق ما أظهر جدول أعمال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي نُشر الجمعة. ولم يؤكد مكتب المستشار الألماني فريدريش ميرز ما إن كان سيجري أيضاً محادثات مع الشرع خلال الزيارة التي تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الألمانية إلى رفع وتيرة إعادة السوريين المقيمين في أرضها إلى بلدهم.

وقالت قناة "دويتشة فيله" الألمانية إن من المتوقع أن تتناول الزيارة الأولى للشرع إلى ألمانيا عدداً من الملفات، من بينها قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وسبق أن استقبل الشرع مسؤولين أوروبيين من بينهم ألمان خلال العام الأخير. وتركزت مباحثاته مع الغرب على رفع العقوبات عن سورية.

ووفق وزارة الداخلية الألمانية، بلغ عدد السوريين العائدين إلى موطنهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، 1867 سورياً حتى نهاية أغسطس/آب الماضي. ووفق آخر الإحصاءات، عاد مليون لاجئ سوري و1.8 مليون نازح داخلي في الأشهر الإحدى عشرة التالية لـ8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومنذ إسقاط المعارضة السورية نظام الأسد في ديسمبر 2024، سعى الشرع إلى فتح علاقات مع دول العالم بعد قطيعة كاملة مع سورية بسبب حملة القمع التي نفذها نظام الأسد ضد الثورة وما خلفته من حرب استمرت أكثر من عقد كامل.

وسبق للشرع أن زار فرنسا والتقى رئيسها إيمانويل ماكرون، وذلك قبل زيارة وصفت بالتاريخية إلى الولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما أجرى الشرع سلسلة زيارات إلى دول المنطقة، أبرزها السعودية وقطر وتركيا والإمارات والأردن.

(فرانس برس، العربي الجديد)