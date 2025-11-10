الشرع يجتمع مع ترامب والخزانة الأميركية تعلق عقوبات قيصر

- اجتماع تاريخي في البيت الأبيض: عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعًا غير مسبوق مع نظيره السوري أحمد الشرع، بعد شطب اسمه من قائمة الإرهاب، مما يعكس تحولًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين. - تعليق العقوبات وتعزيز التعاون: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات جزئيًا على سورية لمدة 180 يومًا، مما يتيح نقل السلع والتكنولوجيا الأميركية لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري. - خطوات نحو الاستقرار والسلام: زيارة الشرع للبيت الأبيض تمثل تحولًا رمزيًا في السياسة السورية، مع احتمالية توقيع اتفاق للانضمام إلى التحالف الدولي ضد "داعش" وإنشاء قاعدة عسكرية أميركية قرب دمشق.

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض، اجتماعا مغلقا مع نظيره السوري أحمد الشرع في محادثات غير مسبوقة بعد أيام من قيام واشنطن بشطب اسم الشرع من قائمة الإرهاب. وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس السوري وصل الى البيت الأبيض (...) كذلك، بدأ الاجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع". وعقب الاجتماع، شوهد الشرع وهو يغادر البيت الأبيض، وفق مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجمع مواطنون سوريون أمام البيت الأبيض للترحيب برئيسهم في واشنطن. وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "ترحيباً بالرئيس أحمد الشرع، أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية يتجمعون أمام مبنى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن". ورفع المشاركون علم سورية، ولافتات كتب عليها: "مرحبا بالرئيس أحمد الشرع"، و"فخر لكل سوري أول رئيس سوري في البيت الأبيض" و"من دمشق إلى واشنطن جسور من الحوار والأمل". ويعد الشرع، الذي قاد ومعه فصائل أخرى عملية عسكرية أطاحت نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ الاستقلال عام 1946.

Ahmed al-Sharaa leaves the White House after his meeting with Trump. pic.twitter.com/gmHfYGKZOJ — Raza Ijaz (@mehmoo89300) November 10, 2025

وبالتزامن مع الاجتماع بين الرئيسين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، تعليق فرض العقوبات بموجب قانون قيصر على سورية جزئيا مدة 180 يوما. وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تحل محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو/أيار. وجاء في بيان لوزارتي الخارجية والتجارة الأميركيتين أن التعليق سيسمح بنقل معظم السلع أميركية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا إلى سورية أو داخلها، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم سورية مستقرة وموحدة وسلمية، مشددا على أن رفع العقوبات عنها يهدف إلى دعم جهودها في إعادة بناء اقتصادها، وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، ومكافحة الإرهاب.

ورأى مدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية مايكل حنا أن زيارة الشرع إلى البيت الأبيض "تحمل رمزية كبيرة للزعيم الجديد للبلاد الذي يأخذ خطوة جديدة في تحوله المذهل من زعيم متشدد إلى رجل دولة عالمي"، وفق وكالة "فرانس برس".

والتقى الشرع مع ترامب أول مرة في السعودية أثناء جولة إقليمية كان الرئيس الأميركي يقوم بها في المنطقة في مايو/أيار الماضي. وبعد وصوله إلى واشنطن، اجتمع الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لبحث إمكانية مساعدة سورية بعد سنوات من الحرب، ومع ممثلين عن منظمات سورية. وأعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس براك في وقت سابق هذا الشهر أن الشرع قد يوقّع اتفاقا الاثنين للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي تقوده واشنطن.

كما أفادت مصادر دبلوماسية في سورية، وفق وكالتي رويترز وفرانس برس، بأن الولايات المتحدة تعتزم في الوقت نفسه إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من دمشق "لتنسيق المساعدات الإنسانية ومراقبة التطورات بين سورية وإسرائيل".