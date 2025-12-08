- الرئيس السوري أحمد الشرع يحتفل بالذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد في المسجد الأموي بدمشق، متعهداً بإعادة بناء "سورية العريقة" ومواجهة التحديات مع الشعب، مشدداً على أهمية توحيد الجهود لبناء سورية قوية. - كشف الشرع عن زيارته للسعودية بعد إسقاط النظام، حيث أدى العمرة وتلقى هدية من ولي العهد السعودي، قطعة من ستار الكعبة، لتُثبت في المسجد الأموي كرمز لوحدة المسلمين. - احتشد آلاف السوريين في ساحة الأمويين للاحتفال بذكرى التحرير، مع إطلاق المساجد للتكبيرات، مؤكدين على اللحظات التاريخية لاستعادة البلاد عافيتها.

أحيا الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الأولى لإسقاط نظام الأسد في المسجد الأموي بالعاصمة دمشق، وتعهّد بإعادة بناء "سورية العريقة" ومواجهة التحديات مع الشعب. وألقى الشرع كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سورية عبّر فيها عن فخره بما قدّمه السوريون من تضحيات، وما عاشوه من لحظات تاريخية خلال اندحار الظلم واستعادة البلاد عافيتها.

وأكد أنّ "صون النصر والبناء عليه يشكّلان اليوم الواجب الأكبر على عاتق السوريين جميعاً"، مشدداً على أنّ "المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود لبناء سورية قوية من شمالها إلى جنوبها"، قائلاً: "سنعيدها قويةً ببناء يليق بحاضرها وماضيها، وبحضارة سورية العريقة، وبنصرة المستضعفين والعدالة بين الناس". وفي خطابه، دعا الشرع السوريين إلى الثبات على قيمهم ووحدتهم، مضيفاً: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فوالله لن يقف في وجهنا أحد، وسنواجه كل التحديات".

في ذكرى التحرير.. الرئيس السوري أحمد الشرع يدخل إلى المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق بالزي العسكري pic.twitter.com/OTURCckBmU — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 8, 2025

الشرع يكشف هدية بن سلمان في المسجد الأموي

كما كشف عن تفاصيل أول زيارة خارجية له بعد إسقاط النظام إلى المملكة العربية السعودية، حيث أدى العمرة وزار الكعبة في المسجد الحرام، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهدى إليه قطعة من ستار الكعبة، نُقِشت عليها الآية القرآنية: "وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى". وأوضح الشرع أن هذه القطعة ستُثبَّت في المسجد الأموي، "لتكون رمزاً لوحدة المسلمين وامتداداً أواصر المحبة من مكة المكرمة إلى دمشق".

الرئيس أحمد الشرع يضع قطعة من ثوب الكعبة المشرفة في رحاب المسجد الأموي بدمشق وهي هدية قُدمت له من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.#أحمد_الشرع#عيد_التحرير#لنكمل_الحكاية pic.twitter.com/bFcnC27to6 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) December 8, 2025

ومنذ فجر اليوم الاثنين، تجمّع آلاف السوريين في ساحة الأمويين وسط دمشق للاحتفال بذكرى تحرير سورية من نظام الأسد، كما أطلقت المساجد التكبيرات عند صلاة الفجر. ويحتفل السوريون اليوم بالذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد دخول قوات "ردع العدوان" إلى العاصمة دمشق وهروب الأسد وأركان نظامه.