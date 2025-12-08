الشرع من المسجد الأموي في الذكرى الأولى لإسقاط النظام: نتعهد بإعادة بناء سورية العريقة

دمشق

حسام رستم

08 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 08:54 (توقيت القدس)
الشرع في المسجد الأموي بذكرى التحرير، 8/12/2025 (تليغرام)
الشرع يخطب بالزي العسكري في المسجد الأموي بدمشق، 8 ديسمبر 2025 (الرئاسة السورية/تليغرام)
- الرئيس السوري أحمد الشرع يحتفل بالذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد في المسجد الأموي بدمشق، متعهداً بإعادة بناء "سورية العريقة" ومواجهة التحديات مع الشعب، مشدداً على أهمية توحيد الجهود لبناء سورية قوية.
- كشف الشرع عن زيارته للسعودية بعد إسقاط النظام، حيث أدى العمرة وتلقى هدية من ولي العهد السعودي، قطعة من ستار الكعبة، لتُثبت في المسجد الأموي كرمز لوحدة المسلمين.
- احتشد آلاف السوريين في ساحة الأمويين للاحتفال بذكرى التحرير، مع إطلاق المساجد للتكبيرات، مؤكدين على اللحظات التاريخية لاستعادة البلاد عافيتها.

أحيا الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الأولى لإسقاط نظام الأسد في المسجد الأموي بالعاصمة دمشق، وتعهّد بإعادة بناء "سورية العريقة" ومواجهة التحديات مع الشعب. وألقى الشرع كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سورية عبّر فيها عن فخره بما قدّمه السوريون من تضحيات، وما عاشوه من لحظات تاريخية خلال اندحار الظلم واستعادة البلاد عافيتها.

وأكد أنّ "صون النصر والبناء عليه يشكّلان اليوم الواجب الأكبر على عاتق السوريين جميعاً"، مشدداً على أنّ "المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود لبناء سورية قوية من شمالها إلى جنوبها"، قائلاً: "سنعيدها قويةً ببناء يليق بحاضرها وماضيها، وبحضارة سورية العريقة، وبنصرة المستضعفين والعدالة بين الناس". وفي خطابه، دعا الشرع السوريين إلى الثبات على قيمهم ووحدتهم، مضيفاً: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فوالله لن يقف في وجهنا أحد، وسنواجه كل التحديات".

احتفال بحماة بذكرى سقوط الأسد،5 ديسمبر2025(عمر حج قدور/فرانس برس)
عام سوري بلا الأسد: الداخل والخارج والإخفاقات والنجاحات

الشرع يكشف هدية بن سلمان في المسجد الأموي

كما كشف عن تفاصيل أول زيارة خارجية له بعد إسقاط النظام إلى المملكة العربية السعودية، حيث أدى العمرة وزار الكعبة في المسجد الحرام، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهدى إليه قطعة من ستار الكعبة، نُقِشت عليها الآية القرآنية: "وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى". وأوضح الشرع أن هذه القطعة ستُثبَّت في المسجد الأموي، "لتكون رمزاً لوحدة المسلمين وامتداداً أواصر المحبة من مكة المكرمة إلى دمشق".

ومنذ فجر اليوم الاثنين، تجمّع آلاف السوريين في ساحة الأمويين وسط دمشق للاحتفال بذكرى تحرير سورية من نظام الأسد، كما أطلقت المساجد التكبيرات عند صلاة الفجر. ويحتفل السوريون اليوم بالذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد دخول قوات "ردع العدوان" إلى العاصمة دمشق وهروب الأسد وأركان نظامه.

