الشرع يبدأ جولة خليجية من السعودية وسط مؤشرات انفتاح أوروبي

- الرئيس السوري أحمد الشرع يزور السعودية لتعزيز العلاقات الإقليمية، حيث يلتقي ولي العهد محمد بن سلمان لمناقشة تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة. - زيارة الشرع السابقة للرياض شهدت نشاطاً سياسياً واقتصادياً، حيث شارك في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" وعقد اجتماعاً اقتصادياً لتعزيز التعاون والشراكات الثنائية. - المفوضية الأوروبية تقترح استئناف اتفاقية التعاون مع سوريا، المعلقة جزئياً منذ 2011، لتعزيز الانتقال السلمي والتعافي الاقتصادي، مما يعكس توجهاً أوروبياً جديداً نحو الانخراط مع دمشق.

أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع سيجري، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة خليجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الإقليمية، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن مديرية الإعلام. ومن المقرر أن يعقد الشرع خلال الزيارة لقاءً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ولم يذكر بيان الرئاسة السورية الدول الخليجية التي من المقرر أن يزورها الشرع بعد السعودية.

وكان الشرع قد زار الرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث التقى بولي العهد السعودي، وشارك في أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، في جولة شهدت نشاطاً سياسياً واقتصادياً لافتاً. وخلال تلك الزيارة، انعقد اجتماع طاولة مستديرة سوري- سعودي، بمشاركة وفد اقتصادي سوري رفيع، ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكات الثنائية.

كما التقى الشرع حينها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بحضور وزير الخارجية السوري، وتركزت المباحثات على تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

في السياق، اقترحت المفوضية الأوروبية استئناف العمل الكامل باتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وسورية عام 1978، وذلك قبل انعقاد محادثات رسمية بين الطرفين في مايو/أيار المقبل، وفق ما أوردته صحيفة "ديلي نيوز"، وبيان رسمي نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وبحسب المعطيات، فإن إعادة تفعيل الاتفاقية تأتي بعد تعليقها جزئياً عام 2011، على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتشكل خطوة ضمن مسار أوسع لإعادة الانخراط الأوروبي مع دمشق.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب زيارة إلى دمشق، عن إطار جديد للتعاون يركز على دعم "الانتقال السلمي والشامل" وتعزيز التعافي الاقتصادي في سورية.

وتُعد اتفاقية التعاون، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978، الإطار الأساسي للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث ساهمت في تعزيز التبادل التجاري، بما في ذلك إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الصناعية السورية، بحسب ما تشير إليه وثائق المفوضية الأوروبية.