الشرع يبحث مع ماكرون دعم مسار الاستقرار في سورية وتطورات المنطقة

- أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التطورات في المنطقة، حيث أكدا على أهمية دعم المسار السياسي السوري وتعزيز الاستقرار، مع التركيز على الاتفاق بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). - أعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه للاتفاق، مشدداً على ضرورة تنفيذه لضمان وحدة وسيادة سورية، مع التزام فرنسا بمواصلة التنسيق لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار. - رحبت دول عربية، منها قطر والعراق والكويت، باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قسد"، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو استقرار سورية ودعم سيادتها ووحدتها.

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت بحث فيه التطورات في المنطقة ودعم سورية في مسار الاستقرار وإعادة الإعمار. وذكرت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال التطورات الأخيرة في المنطقة، وأكدا أهمية دعم المسار السياسي السوري وتعزيز الاستقرار، وتطرقا إلى الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأعرب الرئيس الفرنسي ماكرون عن مباركته لهذا الاتفاق، مؤكدا ضرورة تنفيذه بما يضمن وحدة سورية وسيادتها، مشيراً إلى التزام بلاده بمواصلة التنسيق لدعم سورية والشعب السوري في مسار الاستقرار والعدالة وإعادة الإعمار.

على صعيد آخر، رحبت عدة دول عربية باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). ورحبت قطر، في بيان، بإعلان الحكومة السورية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع "قسد" والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، مشددة على أن "استقرار سورية وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سورية ووحدتها وتطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية والازدهار".

من جانبه، رحب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، في بيان بالاتفاق بين "قوات سوريا الديمقراطية" والحكومة السورية واعتبره "مهما لاستقرار المنطقة". وأوضح أن الاتفاق سيضمن حقوق جميع القوميات والمكونات السورية في الدستور الدائم. وأردف: "نأمل أن يكون هذا الاتفاق أساسا لترسيخ السلام والاستقرار والتنمية وإنهاء الحرب والدمار في جميع مناطق سورية".

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في دعم مسيرة سورية نحو إرساء السلام والأمن والاستقرار، مجددة في الوقت ذاته دعم دولة الكويت التام لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على سيادة كافة الأراضي السورية، مثمنة، في بيان، تجاوب كافة الأطراف السورية المعنية مع المساعي والجهود التي بذلت في سياق التوصل إلى الاتفاق.