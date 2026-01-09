الشرع يبحث مع قادة الاتحاد الأوروبي دعم الاستقرار والمرحلة الجديدة

أخبار
حلب

حسام رستم

avata
حسام رستم
حسام رستم
مباشر
09 يناير 2026
الشرع يستقبل كوستا وفون ديرلاين في دمشق، 9 يناير 2026 (إكس)
الشرع يستقبل كوستا وفون ديرلاين في دمشق، 9 يناير 2026 (إكس)
+ الخط -

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في زيارة أوروبية رفيعة المستوى.

وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني الذي كان قد استقبل الوفد الأوروبي لدى وصوله إلى دمشق، حيث عُقدت جلسة مباحثات تناولت ملفات الاستقرار السياسي، والأوضاع الإنسانية، وإمكانيات التعاون في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، وفق ما أوردته الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وفي إطار الزيارة، أجرى الوفد الأوروبي جولة ميدانية في حي جوبر، شرق دمشق، وهو أحد أكثر الأحياء تضرراً خلال سنوات الحرب، للاطلاع على حجم الدمار جراء القصف الذي تعرض له الحي في عهد النظام السابق، وما نتج عن ذلك من تحديات إنسانية وخدمية.

وفي تصريح عبر منصة "إكس"، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن سقوط نظام الأسد "أتاح أخيراً بصيص أمل للشعب السوري بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يهدف من هذه الزيارة إلى إظهار "استمرار دعمه لسورية"، مع الإقرار بأن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق الاستقرار الكامل.

من جانبها، كتبت فون ديرلاين على إكس: "أنا اليوم في دمشق. بعد عقود من الخوف والصمت، بدأ السوريون رحلة طويلة نحو الأمل والنهضة. ستبذل أوروبا قصارى جهدها لدعم تعافي سورية وإعادة إعمارها".
أخبار
التحديثات الحية

حلب | تعثر اتفاق خروج مقاتلي "قسد" من 3 أحياء

وكان الشرع قد عقد في أيلول/سبتمبر الماضي، لقاءً مع كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسبق أن أعلنت المتحدثة باسم رئيسة المفوضية الأوروبية باولا بينهو، الاثنين الفائت، أن رئيسة المفوضية ستزور سورية في وقت لاحق. وأوضحت بينهو أن الزيارة تمثل جزءاً من جولة في الشرق الأوسط تشمل أيضاً الأردن ولبنان. وتعد هذه الزيارة الأولى لفون ديرلاين إلى سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
البابا لاوون في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، 7 يناير 2026 (رويترز)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

البابا لاوون الرابع عشر: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم

جوشوا هاريس خلال لقاء عمار الحكيم في بغداد 9/1/2026 (السفارة الأميركية)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

واشنطن تجدد رفضها إشراك الفصائل المسلحة بالحكومة العراقية المقبلة

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، 18 ديسمبر 2025 (ربيع ضاهر/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان