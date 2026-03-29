الشرع يبحث في ألمانيا التعاون الاقتصادي وملف اللاجئين السوريين

- وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى برلين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا، حيث سيلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتز ويشارك في منتدى اقتصادي لبحث الانتعاش الاقتصادي وإعادة إعمار سورية. - وقّعت سورية وألمانيا اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الحماية من الكوارث، تشمل تقديم دعم تقني وتجهيز فرق الطوارئ، مع التركيز على تطوير أنظمة تدريب المتطوعين لرفع جاهزية البلاد لمواجهة الأزمات. - شهدت العلاقات السورية الألمانية تقارباً ملحوظاً بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع التركيز على ملفات إزالة الألغام، ودعم التعافي الاقتصادي، وإدارة الكوارث، وملف اللاجئين السوريين.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الأحد، مرافَقاً بوفد وزاري للقاء كبار المسؤولين الألمان وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون. وذكر الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس أن الشرع سيلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتز في مقر المستشارية يوم غدٍ الاثنين.

وقال كورنيليوس إن الشرع سيحضر، خلال الزيارة، منتدى اقتصادياً "يبحث فيه ممثلون عن الحكومة ومسؤولون كبار في عالم الأعمال آفاق الانتعاش الاقتصادي وإعادة إعمار سورية". وذكرت مصادر إعلامية سورية أن الشرع سيستهل زيارته بلقاء مع الجالية السورية، يعقبه اجتماع مع المستشار الألماني ولقاء مع كبرى الشركات الألمانية، إضافة إلى زيارة أحد أبرز المصانع في البلاد.

وكانت الزيارة مقررة في يناير/ كانون الثاني الماضي عقب دعوة وجهها ميرتز إلى الشرع لبحث التعاون بشأن عودة اللاجئين السوريين واستقرار الأوضاع في سورية، إلا أن الجانب السوري طلب إرجاءها، بحسب ما أعلنت برلين حينها، لتزامن موعدها مع عمليات الجيش السوري في مناطق شمال شرق سورية التي كانت تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

ووقّعت سورية وألمانيا، أول من أمس الجمعة، اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الحماية من الكوارث، في خطوة تهدف إلى تحسين قدرات الاستجابة للطوارئ داخل الأراضي السورية بسرعة وفعالية أكبر. وذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن توقيع الاتفاقية جرى في برلين بين وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت.

وتنص الاتفاقية على تقديم دعم تقني من الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية إلى الجهات السورية، يشمل تجهيز فرق الطوارئ بالمعدات اللازمة، إضافة إلى إعادة بناء وتأهيل مراكز العمليات الخاصة بإدارة الكوارث. كما يركز التعاون على تعزيز دور المتطوعين عبر تطوير أنظمة تدريب وتنظيم مستدامة، بما يسهم في رفع جاهزية البلاد لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والإنسانية. ويأتي تنفيذ المشروع بتمويل من وزارة الخارجية الألمانية، مع الاستفادة من تجارب سابقة نفذتها ألمانيا في دول مثل الأردن وتونس، في إطار دعم أنظمة الحماية المدنية.

وبعد أقل من شهر على سقوط نظام بشار الأسد، كانت وزيرة الخارجية الألمانية حينها، أنالينا بيربوك، قد وصلت إلى دمشق، حيث التقت أحمد الشرع بصفته رئيساً للإدارة السورية المؤقتة آنذاك، معتبرة أن الزيارة تشكل إشارة من الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية بدء علاقة سياسية جديدة مع سورية، وأعقبتها زيارة ثانية في مارس/ آذار 2025، ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين الجانبين مزيداً من التقارب، مع التركيز على ملفات إزالة الألغام، ودعم التعافي الاقتصادي، وإدارة الكوارث، إلى جانب ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون شخص.