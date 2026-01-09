الشرع يبحث التطورات في سورية مع أردوغان وماكرون

- أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالات مع الرئيسين التركي والفرنسي لمناقشة الأوضاع في سوريا، مؤكداً على سيادة الدولة وحماية المدنيين، خاصة في حلب. أبدى أردوغان دعم بلاده لتعزيز الأمن، بينما أكد ماكرون على دعم وحدة سوريا. - بحث الشرع مع ماكرون سبل تعزيز التعاون، مشيداً بدور فرنسا في دعم الاستقرار. شدد الشرع على حماية جميع مكونات الشعب السوري، بما في ذلك الأكراد، وأكد ماكرون التزام بلاده بدعم سيادة سوريا. - ميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تقدم في حي الأشرفية بحلب، مشيرة إلى تنسيق واسع لتأمين المدنيين وإزالة الألغام، مع تأكيد أن الخسائر المدنية كانت نتيجة قصف "تنظيم قسد".

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى خلالهما بحث مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة. وذكرت الرئاسة السورية أن الشرع بحث، في اتصاله مع أردوغان، آخر المستجدات على الساحة السورية، والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن الشرع أكد، خلال الاتصال، ما وصفها بـ"الثوابت الوطنية السورية"، وفي مقدمتها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشدداً على أن الأولوية الراهنة تتركز على حماية المدنيين، وتأمين محيط مدينة حلب، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار.

من جانبه، أبدى الرئيس التركي دعم بلاده للجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، بما يضمن تنفيذ التفاهمات المشتركة، ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي، ويعزز فرص السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.

السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع الرئيس رجب طيب أردوغان هاتفيًا مستجدات الساحة السورية وسبل تعزيز الاستقرار.#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/aTweextCur — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) January 8, 2026

وخلال اتصاله مع ماكرون، بحث الشرع، حسب الرئاسة السورية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تطورات المشهد السوري والإقليمي. وأعرب الرئيس الشرع عن شكر سورية لفرنسا على دورها في دعم مسار الاستقرار، مثمّناً الجهود الفرنسية الرامية إلى دعم الاندماج الوطني وبسط سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، إضافة إلى المواقف التي تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم التعافي المبكر.

وفي ما يتعلق بالتطورات الميدانية، وضع الرئيس السوري نظيره الفرنسي في صورة الجهود التي تبذلها الدولة في مدينة حلب، مؤكداً أن حماية المدنيين وتأمين محيط المدينة يمثلان أولوية قصوى لضمان عودة الحياة الطبيعية. كما شدد على ما وصفه بـ"الدور الوطني والسيادي للدولة" في حماية جميع مكونات الشعب السوري، وفي مقدمتهم المكوّن الكردي، بوصفه جزءاً من النسيج الوطني وشريكاً أساسياً في بناء مستقبل البلاد. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بدعم وحدة سورية وسيادتها، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الثنائي، ودعم جهود الدولة السورية في ترسيخ الاستقرار وبسط سلطة القانون.

السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آفاق التعاون ومستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة.#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/fMV2KwrPtO — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) January 8, 2026

ميدانياً، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن الوحدات الأمنية تقدمت "بشكل سريع جداً" في حي الأشرفية بمدينة حلب، مؤكداً أن الحي بات "صديقاً"، وأن التقدم مستمر على باقي المحاور. وأوضح أن الخسائر المدنية التي سُجلت كانت نتيجة قصف نفذه "تنظيم قسد" على الأحياء السكنية.

وأضاف البابا، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، أن تنسيقاً واسعاً جرى بين مختلف مؤسسات الدولة لتأمين المدنيين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل حالياً على إزالة الألغام في حي الأشرفية، بعد أن قام "تنظيم قسد" بتلغيم منازل ومحال تجارية. واعتبر المتحدث أن السوريين يعيشون "لحظة تاريخية"، قائلاً إن المواطنين، وللمرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود، يعيشون في دولة "تهتم بهم"، وفق تعبيره.