الشرع يؤجل زيارته إلى ألمانيا على وقع التطورات في سورية

- تأجيل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ألمانيا بسبب الوضع السياسي الداخلي في سوريا، حيث كان من المقرر أن يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرز لمناقشة قضايا اللاجئين وإعادة الإعمار. - تصاعد التوترات العسكرية في سوريا بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وانسحاب المليشيا من مدن شمال وشرق البلاد. - توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" لتهدئة التوترات، مع دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية.

أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مساء الأحد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أَجَّل زيارته إلى ألمانيا التي كان مقرراً أن يقوم بها غداً الاثنين، وعزا المتحدث التأجيل إلى الوضع السياسي الداخلي في سورية في الوقت الحالي.

وكان من المقرر أن يلتقي الشرع، الثلاثاء، بالمستشار الألماني فريدريش ميرز، وعدد من الوزراء الاتحاديين وممثلين عن القطاع الاقتصادي. وكان يُفترض أن تتصدر جدول المباحثات قضايا إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وإعادة إعمار البلاد بعد ما يقرب من 14 عاماً من الحرب الأهلية. وكان ميرز وجّه دعوة إلى الشرع لزيارة ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وشهدت سورية خلال الأيام الماضية تصاعداً جديداً واندلاع مواجهات عسكرية بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قبل الإعلان مساء الأحد عن التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب المليشيا من مدن في شمال البلاد وشرقها. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن نص الاتفاق أن "وقفاً فورياً وشاملاً لإطلاق النار" سيسري "على جميع الجبهات" بين قوات "قسد" والقوات الحكومية.

وخلال توقيعه على الاتفاق، قال الشرع: "ارتأينا أن نوقع اتفاقاً مع تنظيم قسد من خلال الاتصالات لتهدئة التوترات الآن، وسنتابع تفاصيل باقي بنود الاتفاق غداً (الاثنين)" عندما يصل قائد قسد، مظلوم عبدي إلى دمشق. وأضاف: "الاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم مع قسد هو من روح اتفاق 10 مارس /آذار، ومؤسسات الدولة ستدخل إلى كل المحافظات الثلاث شرقي وشمال شرقي البلاد".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)