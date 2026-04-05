الشرع وبن زايد يبحثان التصعيد في المنطقة وتطوير آليات التعاون العربي

- بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الإمارات محمد بن زايد تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وسبل تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين أهمية اعتماد مقاربات مشتركة. - أدانت سورية الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وشددت على ضرورة احترام سيادة الدول، وذلك في سياق اتصال هاتفي بين الشرع ومحمد بن زايد. - نددت وزارة الداخلية السورية بالاعتداء على السفارة الإماراتية في دمشق، مؤكدةً على حق التظاهر السلمي ضمن الأطر القانونية، واتخاذ إجراءات صارمة لحماية البعثات الدبلوماسية.

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع رئيس الإمارات محمد بن زايد تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن الدول العربية واستقرارها، مؤكدين أهمية اعتماد مقاربات مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة. وأكد الشرع، خلال الاتصال، حرص سورية على تعزيز العلاقات مع الإمارات وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أكد الشرع إدانة سورية للاعتداءات الإيرانية التي تطاول بعض الدول العربية، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها واستقرارها.

ويأتي الاتصال عقب بيان للإمارات ندد بالاعتداء على السفارة الإماراتية في دمشق يوم الجمعة، خلال مظاهرة ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت المظاهرة أعمال تخريب وإنزالاً للعلم الإماراتي.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السورية أن التظاهر السلمي "حق مشروع، يكفله القانون بوصفه أحد أشكال التعبير عن الرأي، شريطة التزامه بالأطر القانونية وعدم خروجه عن طابعه السلمي".

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إنه من "هذا المنطلق، فإن ما شهدته الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق يُعدّ سلوكاً مداناً ومرفوضاً، ويشكل خرقاً صريحاً للقوانين الوطنية". وأوضحت الوزارة أن هذه التصرفات "تُقابل بإجراءات قانونية صارمة، وقد باشرت وحدات الأمن الداخلي، بتعزيز الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية، وتشديد الحراسة عليها لضمان سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وأكدت أنها تتابع "التحقيقات اللازمة وملاحقة المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة وعلى عناصر الحراسة المكلفين بحمايتها، وتجري متابعة الإجراءات القانونية بحقهم". وحثت المواطنين على "ضرورة الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، بما يحفظ الأمن العام وكرامة المواطنين وسيادة البلاد".

وكانت وزارة الخارجية السورية شجبت بدورها، في بيان، الجمعة هذا الاعتداء "أي محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة في سورية، مشددةً على أن هذه المقار محمية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية، وتعد رمزاً للعلاقات بين الدول والشعوب".