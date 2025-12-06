الشرع: هناك مفاوضات مع إسرائيل وأي اتفاق يجب أن يضمن مصالح سورية

حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع من أن سعي إسرائيل لإقامة منطقة عازلة في جنوبي سورية "يدخلنا إلى مكان خطر"، مؤكداً ضرورة الالتزام باتفاق عام 1974 بين سورية وإسرائيل. وخلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025 المنعقد في العاصمة القطرية تحت شعار "ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس"، أشار الشرع إلى وجود مفاوضات جارية حالياً، وإلى أن جميع الدول المؤثرة تؤيد انسحاب إسرائيل إلى ما قبل 8 ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضح الشرع أن إسرائيل شنت أكثر من ألف غارة و400 توغل داخل الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وبحسبه، فإن ذلك يأتي في إطار محاولتها لتصدير أزماتها إلى دول أخرى بذريعة المخاوف الأمنية وللهروب من مجازرها في قطاع غزة، بينما وجّهت سورية منذ التحرير رسائل إيجابية تهدف إلى إرساء دعائم الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية، تطرق الرئيس السوري إلى العدوان الذي شنه جيش الاحتلال في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني على بلدة بيت جن الواقعة بريف دمشق، والذي أسفر عن استشهاد 13 شخصاً وإصابة العشرات، عقب توغل قصير رافقته اشتباكات مع الأهالي الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم، وقد زعم الاحتلال لاحقاً أن العملية استهدفت اعتقال عناصر من "الجماعة الإسلامية" اللبنانية، بينما نفت الجماعة هذه الاتهامات مؤكدة عدم وجود أي نشاط لها داخل الأراضي السورية.

وفي الشأن الداخلي، قال الشرع إن العلويين كانوا "الأكثر دفعاً لضريبة ممارسات النظام السابق من تجويع وفقر وزجّ أبنائهم"، مؤكداً أن الحكومة الحالية تجنبت مبدأ المحاصصة في توزيع السلطة، وأن المشاركة في الحكم مفتوحة للجميع دون أي تقسيم طائفي أو عرقي.

وأشار إلى أن سورية "ليست جاهزة حالياً لإجراء انتخابات شاملة"، ومع ذلك أجريت انتخابات تتناسب مع المرحلة الانتقالية، موضحاً أن الانتخابات المقبلة ستكون بعد خمس سنوات وقد مضى منها عام، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أسهمت في تهدئة الأوضاع داخل البلاد.