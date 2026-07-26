الشرع: نعمل على اتفاق أمني مع إسرائيل دون التفريط بالجولان

- أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على سعي دمشق للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة دولية لتحقيق سلام شامل دون التنازل عن الحقوق السورية أو المطالبة بالجولان المحتل، مفضلاً الحلول السياسية لتجنب التصعيد العسكري. - تزامنت تصريحات الشرع مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى دمشق، حيث شدد على احترام سيادة سورية واستقلالها، وناقش قضايا المحتجزين والانتهاكات، مؤكداً دعم الأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية. - شهدت منطقة ريف القنيطرة الأوسط توغلاً إسرائيلياً أدى لاختطاف شاب، بينما شهد ريف درعا الغربي عمليات توغل أخرى، مما أدى إلى توتر الأوضاع.

أكد الشرع أن بلاده تتجنب الانخراط في أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، إنّ دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا المسار مدخلاً إلى سلام شامل في المنطقة، مع التأكيد أنّ ذلك لن يكون على حساب الحقوق السورية أو المطالبة باستعادة الجولان المحتل.

وأوضح الشرع، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أنّ الحكومة السورية تتجنّب الانخراط في أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل، معتبرة أن الأولوية تتمثل في حماية البلاد من مزيد من التصعيد، ومعالجة الملفات الأمنية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدول التي تشارك في الاتفاق الأمني المقترح مع إسرائيل؟ ما هي طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك التي أشار إليها غوتيريس؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

تأتي تصريحات الشرع بالتزامن مع زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى دمشق، إذ أكد في وقت سابق اليوم أن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 "غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، مشدّداً على ضرورة احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

تأتي تصريحات الشرع بالتزامن مع زيارة لغوتيريس إلى دمشق

وأشار غوتيريس في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن الأمم المتحدة سترفع تقريراً إلى مجلس الأمن نهاية الشهر بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في سورية. وكان غوتيريس قد بحث، خلال زيارته إلى دمشق أمس السبت، مع محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد ملف السوريين المحتجزين لدى إسرائيل والانتهاكات التي تشهدها مناطق جنوب سورية، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية للإفراج عن المحتجزين وضمان حماية المدنيين.

كما شملت زيارته اجتماعاً مع الرئيس أحمد الشرع، وزيارة إلى مقرّ قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) في المنطقة العازلة بالجولان، إذ جدّد تأكيد استعداد الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في سورية، بما يشمل التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، وصياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

أخبار غوتيريس يؤكد تضامن الأمم المتحدة مع دمشق ورفض الانتهاكات الإسرائيلية

اختطاف شاب خلال توغل في ريف القنيطرة

ميدانياً، اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شاباً يبلغ من العمر 30 عاماً، خلال توغل عسكري في بلدة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط، بالتزامن مع عمليات توغل أخرى شهدتها منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، تخللتها إزالة حواجز طرق وإطلاق نار وإلقاء منشورات تحذيرية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية وشبكات محلية أن قوة إسرائيلية مدعومة بجرافة دخلت إلى بلدة الصمدانية الغربية، حيث احتجزت الشاب قبل أن تواصل تحركاتها في المنطقة، فيما أظهرت صور متداولة فوارغ الطلقات النارية التي أطلقتها القوات خلال العملية.

وفي ريف درعا الغربي، أزالت دورية إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية وجرافة الحجارة التي كان الأهالي قد وضعوها على الطريق الواصل بين قريتَي عابدين ومعرية في منطقة حوض اليرموك، بهدف الحد من توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة.

وقال رائق دحمان من سكان المنطقة لـ"العربي الجديد" إنّ قوات الاحتلال دخلت المنطقة عند الساعة الخامسة فجراً، مستخدمة أربع آليات عسكرية وجرافة لإزالة الحاجز الترابي، وأضاف أنّ السكان أعادوا إغلاق الطريق بعد انسحاب القوة، إلّا أن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية لمنع تجمع الأهالي، قبل أن تعود القوات لإعادة فتح الطريق.

وأشار إلى أنّ القوات أطلقت النار عشوائياً أثناء العملية، ما أدى إلى تضرّر خزانات مياه فوق أسطح عدد من المنازل، كما ألقت منشورات ورقية حذرت فيها السكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تحركات الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أنها ستواصل إزالة أي حواجز توضع في المنطقة.

وتداول ناشطون شريطاً مصوراً يوثّق توغل الدورية الإسرائيلية في منطقة حوض اليرموك، إلى جانب صور للمنشورات الورقية وبقايا الطلقات النارية التي خلفتها القوات خلال العملية.