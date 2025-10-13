الشرع: نسعى لإقامة حكومة انتقالية شاملة تعكس التعددية السورية

- الرئيس السوري أحمد الشرع يسعى لتشكيل حكومة انتقالية شاملة تعكس التعددية السورية، مع التزام بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين، وإجراء انتخابات ديمقراطية بعد إعادة إعمار البنية التحتية. - الشرع يطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات والمشاركة في إعادة إعمار سورية، مشيراً إلى أن العقوبات تُعتبر شراكة في قتل السوريين، ويؤكد أن إعادة الإعمار تتطلب ما بين 600 و900 مليار دولار. - في السياسة الخارجية، الشرع يرى أن الصراع مع روسيا مكلف، ويؤكد أن القصف الإسرائيلي على القصر الرئاسي إعلان حرب، داعياً إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة بعد ديسمبر 2024.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع سعيه لإقامة حكومة انتقالية شاملة تعكس التعددية السورية، معبراً عن التزام الحكومة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين، بغض النظر عن انتمائه. وأوضح الشرع في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS الأميركية، والذي عرض مساء أمس الأحد، أن الانتخابات العامة ستُجرى فور إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد وإصدار الوثائق الرسمية للسوريين، وقال إنه يسعى لإقامة حكومة انتقالية شاملة تعكس التعددية السورية، ويطمح للوصول إلى انتخابات ديمقراطية تمهيدًا لحكم منتخب في المستقبل.

وخلال جولة مع فريق البرنامج في حي جوبر بدمشق، تطرق الشرع إلى آثار الحرب وتأثيرها على السوريين وقال إن إعادة إعمار سورية ستتطلب ما بين 600 و900 مليار دولار، مؤكدًا أن ذلك لن يتم دون دعم المجتمع الدولي. وطالب الشرع المجتمع الدولي برفع كل أشكال العقوبات والمشاركة بإعادة إعمار سورية، واعتبر أن استمرار العقوبات الدولية على سورية "يعتبر شراكة في قتل السوريين".

وفي ما يتعلق بالسياسية الخارجية، رأى الشرع أن الدخول في صراع مع روسيا حالياً "سيكون مكلفاً للغاية، ولا يخدم مصلحة سورية"، لكنه قال إن حكومته ستستخدم كل الوسائل القانونية الممكنة للمطالبة بمحاكمة بشار الأسد.

وتطرق الرئيس السوري إلى القصف الإسرائيلي على القصر الرئاسي مرتين، إحداها عندما كان بالقرب من الموقع، معتبراً أن استهداف القصر "ليس رسالة، بل إعلان حرب"، وأكد أن سورية لا ترغب في خوض حروب أو تشكيل تهديد لأي طرف.

ورداً على مزاعم تدخل إسرائيل لحماية الدروز، قال إن هذه "قضية داخلية يجب أن تُحل قانونياً داخل سورية".

ودعا الرئيس السوري في حديثه إسرائيل إلى الانسحاب من كل نقطة احتلتها بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وأكد أن سورية لم تستفز إسرائيل منذ وصول الحكومة الجديدة إلى دمشق. وأجاب الشرع رداً على سؤال بشأن ماضيه وارتباطه بتنظيمي القاعدة و"داعش" بالقول إن التنظيم الذي كان يقوده لم ينفذ أي عمليات خارج الحدود، ولم يستهدف سوى النظام المخلوع.

وأكد أن بعض الأحداث التي شارك بها قبل 25 عاماً تعود إلى فترة كان فيها شاباً في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره، وقال إن مستوى الوعي اليوم يختلف كثيراً عمّا كان عليه قبل عقدين، وختم بالقول: "لو كنت اتفقت معهم لما تركتهم".