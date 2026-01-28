الشرع من موسكو: روسيا تدعم وحدة الأراضي السورية

- خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو، أكد الطرفان على دعم روسيا لوحدة واستقرار سوريا، مع الإشارة إلى الدور التاريخي لروسيا في المنطقة. - تزامنت الزيارة مع سيطرة الجيش السوري على مناطق في شمال شرق سوريا، مما أدى إلى سحب القوات الروسية من مطار القامشلي. - أشار المحلل غازي دحمان إلى أن العلاقات السورية الروسية قد تتخذ منحى عمليًا أكثر، مع التركيز على القضايا الأمنية والتعاون الاقتصادي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي وصل ظهر اليوم الأربعاء إلى موسكو، خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا "تدعم وحدة الأراضي السورية"، وهو ما أكده بوتين خلال اللقاء. وقال الشرع خلال اللقاء حسبما نقلت وكالة الأناضول إن روسيا "تدعم وحدة واستقرار الأراضي السورية ولها دور تاريخي باستقرار سورية وإقليم الشرق الأوسط، ونأمل أن تستمر هذه الجهود". وأضاف: "نأمل أن تستمر الجهود الروسية حتى تنتقل منطقة الشرق الأوسط من مرحلة الخراب والدمار إلى مرحلة الاستقرار والتنمية". كما أضاف الشرع أن سورية "تجاوزت خلال العام الماضي مراحل وعقبات كان آخرها تحدي توحيد الأراضي السورية".

بدوره، أكد الرئيس الروسي أن بلاده تدعم جهود الرئيس السوري لإعادة وحدة الأراضي السورية.

وكان الرئيس السوري قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية هي الثانية له منذ توليه الرئاسة، لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية. فيما قال الكرملين، في بيان، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين موسكو ودمشق "تتطور بشكل نشط"، عقب تغيير القيادة في سورية، وإن بوتين يلتقي الشرع غداً ويبحث معه ملفات التعاون الاقتصادي، إلى جانب الأوضاع الإقليمية والدولية.

وبشأن مصير رئيس النظام السابق بشار الأسد، قال الكرملين إنه لن يعلق على هذا الأمر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سورية سيكون أحد الملفات المطروحة للنقاش خلال المحادثات مع الرئيس السوري. وأوضح البيان أن سحب القوات الروسية من القواعد العسكرية في سورية هو من صلاحيات وزارة الدفاع.

وتتزامن زيارة الشرع لموسكو مع تطورات ميدانية متسارعة في شمال شرق سورية، تمثلت بسيطرة الجيش السوري على مناطق جغرافية واسعة على حساب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فيما بدأت القوات الروسية سحب قواتها من مطار القامشلي، أقصى الشمال الشرقي، باتجاه القاعدة الروسية في مطار حميميم على الساحل السوري.

وأكدت مصادر سورية لوكالة "رويترز" أن القوات الروسية في سورية تعمل منذ أيام على إخلاء قاعدتها العسكرية في مطار القامشلي بريف الحسكة، حيث باشرت بنقل جنودها ومعدّاتها إلى قواعدها في ريف اللاذقية، موضحة أن الانسحاب بدأ تدريجياً منذ الأسبوع الماضي، مع توقّعات بنقل جزء من القوات إلى قاعدة حميميم الجوية، بينما سيعود جزء آخر إلى الأراضي الروسية. وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصادر روسية، أن الجانب السوري هو من طلب من روسيا إخلاء قاعدتها في القامشلي بعد سيطرة القوات السورية على معظم تلك المنطقة، ولم يعد ثمة مبرر لوجود عسكري روسي هناك.

ورأى المحلل السياسي غازي دحمان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن العلاقات بين الجانبين، السوري والروسي، قد تأخذ منحىً عملياً أكثر في الفترة المقبلة بعد تجاوز مرحلة اختبار النيات وبعد التطورات المتسارعة في الشرق السوري باتجاه أن يكون لروسيا أدوار محددة في بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، مثل القضايا الأمنية والعلاقات الروسية مع بعض المكونات في الداخل السوري، فضلاً عن مستقبل القواعد الروسية في سورية والتسليح العسكري الروسي لسورية، إضافة إلى دور روسي محتمل في الترتيبات الأمنية بين سورية وإسرائيل.

وأضاف دحمان أن أية أدوار قد تسند إلى روسيا في سورية خلال المرحلة المقبلة ستكون بتنسيق مع الولايات المتحدة التي تعتبر الراعي الأول للحكم الجديد في سورية، دون أن ننسى أن ثمة علاقات جيدة تربط بين الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، فضلاً عن وجود قدر من الارتياح الإسرائيلي لأي دور روسي في سورية مقارنة بالوجود التركي.

وقال إن القضية التي قد تضفي بعض الحساسية على الزيارة هي إمكانية مطالبة الشرع من موسكو تسليم رئيس النظام السابق بشار الأسد لدمشق، وهو ما تحاول موسكو تجنب الخوض فيه حتى الآن، إضافة إلى بحث علاقة روسيا مع فلول النظام السابق الذين يحاولون بين الفينة والأخرى إثارة البلبلة في سورية، وبعضهم يقيم في روسيا. واعتبر دحمان أن التعاون الاقتصادي سيكون عنواناً بارزاً في المرحلة المقبلة للعلاقات الروسية السورية، وخصوصاً بعد استعادة حقول النفط وسدي تشرين والفرات، وكلاهما يعتمد على معدات روسية باتت متآكلة وتحتاج إلى تجديد.