الشرع من برلين: نحتاج لدستور عصري وندين المساس بأمن الدول الشقيقة

- أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءات في برلين لتعزيز التعاون مع ألمانيا، وركزت المحادثات على التعاون الأمني والاقتصادي، وملف اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أهمية دستور عصري يحمي المواطن. - أكد الشرع على أهمية إعادة الإعمار في سورية بتكلفة تتجاوز 400 مليار دولار، واعتبرها فرصة اقتصادية استثنائية، مشيراً إلى نجاح اجتماعه مع الشركات الألمانية، وأهمية موقع سورية الجغرافي كممر آمن لسلاسل التوريد. - وقّعت سورية وألمانيا اتفاقيات في مجالات الطاقة والنقل الجوي، وأكدت الخارجية الألمانية دعمها لسورية في بناء مجتمع جديد، مشددة على أهمية الاقتصاد الفاعل لتحقيق الأمن والحرية.

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع سلسلة لقاءات وتحركات رسمية في العاصمة الألمانية برلين، الاثنين، تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي مع ألمانيا، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، في سياق زيارة رسمية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية. والتقى الشرع في مقر إقامته وزير الداخلية الألماني ألكساندر دوبرندت، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية، إضافة إلى مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، بحسب الرئاسة السورية.

وفي تصريحات أدلى بها من برلين، شدد الشرع على الحاجة إلى "دستور عصري يحمي المواطن ويصون كرامته". وعلى صعيد السياسة الإقليمية، قال إن سورية "تدين بأشد العبارات أي مساس بأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة"، مؤكداً رفض دمشق تحويل المنطقة إلى "ساحة لتصفية الحسابات". كما تطرق إلى ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا، واصفاً إياهم بأنهم "ثروة ورأسمال لكلا البلدين".

وركّز الشرع على ملف إعادة الإعمار معتبراً أن تكلفة إعادة بناء سورية، التي تتجاوز 400 مليار دولار، تمثل "فرصة اقتصادية استثنائية وعقوداً متبادلة المنفعة". وفي ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أشار إلى أن اجتماعه مع كبرى الشركات الألمانية كان "مثمراً وناجحاً"، معتبراً أنه يشكل بداية مشجعة لمزيد من الانخراط الاقتصادي، بما ينعكس على الواقع الاقتصادي في سورية. كما شدد على أهمية موقع سورية الجغرافي، معتبراً أنها تمثل ممراً برياً آمناً لسلاسل التوريد وإمدادات الطاقة، ومؤكداً ضرورة تنويع طرق الإمداد عالمياً.

وأجرى الشرع والوفد المرافق زيارة إلى مقر شركة "سيمنز للطاقة"، حيث اطّلع على أقسام المصنع وآلية العمل فيه. وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية والشركة، إلى جانب توقيع اتفاقية حجز قدرة توليد الطاقة بالغاز بين شركة UCC القابضة وشركة سيمنز.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الألمانية، في منشور عبر منصة "إكس"، أن السوريين "يستحقون نيل فرصتهم"، معربة عن رغبة برلين في تقديم الدعم لضمان تحقيق ذلك. ووصفت مهمة بناء دولة قادرة على ضمان الأمن والحرية والعيش بكرامة بأنها "مهمة جسيمة". وأشارت الوزارة إلى أن ألمانيا تدرك تحديات بناء مجتمع جديد "من رحم الديكتاتورية"، متجاوزاً الانقسامات، معتبرة أن التنوع في سورية يمثل "مكمن قوة"، داعية إلى استثماره والمضي في مسار المصالحة ومعالجة مظالم الماضي.

كما شددت على أهمية وجود اقتصاد فاعل لتحقيق هذه الأهداف، لافتة إلى أن سورية تمتلك إمكانات كبيرة بوصفها مركزاً استراتيجياً يربط بين أوروبا ودول الخليج ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدة رؤية دور قوي لألمانيا في دعم التنمية الاقتصادية السورية. ووقّعت سورية وألمانيا، في برلين، اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي بحضور ممثلين عن الجانبين، في خطوة تهدف إلى توسيع الشراكات بين البلدين.