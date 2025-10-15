الشرع في موسكو للقاء بوتين

- وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى روسيا لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية، برفقة وزيري الخارجية والدفاع. - سيناقش بوتين والشرع مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سورية، وهما قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية، في إطار زيارة العمل الرسمية. - يعتزم الشرع طلب تسليم بشار الأسد لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين، وسط استمرار الاتصالات بين موسكو ودمشق بشأن القواعد العسكرية الروسية.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى روسيا، اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين

، حول العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا". ويرافق الشرع، وفق الصور التي نشرتها "سانا"، وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة.

من جهته، أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنّ بوتين، سيجري محادثات اليوم مع الشرع، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء. وقال الكرملين في بيان: "في 15 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، سيجري فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيكون في روسيا، في زيارة عمل".

وفي بيان آخر، قال الكرملين إنّ بوتين سيناقش مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سورية مع الشرع. ولروسيا قاعدتان عسكريتان رئيسيتان في سورية هما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية إلى جانب قاعدة بحرية في طرطوس.

لحظة وصول الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى روسيا في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.#أحمد_الشرع#سوريا#روسيا pic.twitter.com/EdIcu8HzCz — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) October 15, 2025

وأمس الثلاثاء، نقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي سوري، قوله إنّ الشرع سيُطالب خلال زيارته إلى موسكو، بتسليم بشار الأسد

لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين. بدورها، نقلت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، عن مصدر حكومي سوري، فضّل عدم الكشف عن هويته قوله إنّ "الرئيس الشرع سوف يطلب من الرئيس الروسي تسليم كل من ارتكب جرائم حرب وموجود في روسيا وعلى رأسهم بشار الأسد".

يشار إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، حمّل في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، النظام السابق المسؤولية عن "فرملة العملية السياسية" و"انعدام الرغبة في تغيير الوضع الراهن" في سورية. وأعلنت وزارة الدفاع السورية مباحثات مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، جرت في دمشق مع وفد عسكري روسي ترأسه اللواء البحري كورنبينكو أوليغ فيكتوروفيتش.

وأوضحت الوزارة أن مدير إدارة التدريب في القوى الجوية والدفاع الجوي بوزارة الدفاع، العميد يحيى بيطار، استقبل الوفد مع مسؤولي هيئة التدريب وإدارات المدفعية والقوى الجوية والملاحق والمدرعات، وبحث الطرفان سبل تأهيل تخصصات "المدفعية والقوى الجوية والملاحق والمدرعات" وتطويرها وتعزيز مستوى الكفاءة والجاهزية.

وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة قد زار مع وزير الخارجية أسعد الشيباني موسكو، في نهاية يوليو/ تموز الفائت، وعقدا اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الروس. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين حينها أن الاتصالات بين موسكو ودمشق مستمرة بشأن القواعد العسكرية الروسية. وأضاف: "هناك اتصالات حول القواعد الروسية في سورية، من بين أمور أخرى، لضمان سلامة مواطنينا"، مشيراً إلى أن "القواعد الروسية كانت ولا تزال عاملاً من عوامل الاستقرار في المنطقة".